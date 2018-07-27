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Квартальная выручка и прибыль Starbucks достигли рекорда

Выручка Starbucks в III квартале 2018 г. выросла на 11,5% до $6,31 млрд, чистая прибыль увеличилась на 23,3% до $852,5 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Там же уточняется, что эти показатели – рекордные.

Starbucks – американская компания, владеющая одноименной сетью кофеен. Штаб-квартира находится в Сиэтле. Всего у компании 28 720 заведений в 77 странах.

Рекордные доходы и прибыль отражают силу бизнеса и бренда Starbucks во всем мире, приводятся в сообщении слова главного финансового директора Скотта Моу. По его словам, компания продолжает увеличивать долю практически на каждом рынке присутствия.

Ранее Starbucks объявила, что откажется от использования пластиковых трубочек к 2020 г. Сейчас компания расходует более 1 млрд соломинок в год. Отказ от них – путь, по которому идут многие западные компании. Использование пластика критикуется из-за внесения вклада в загрязнение океана, нанесение вреда птицам и морским млекопитающим.

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