Почему совладельца Starbucks Говарда Шульца сравнивают с Дональдом Трампом

Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Говард Шульц: Мы втянуты в торговую войну, которую я не могу понять

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Говард Шульц – человек, благодаря которому Starbucks стала всемирно известной Jason Redmond / AFP

Говард Шульц – человек, благодаря которому Starbucks стала всемирно известной. Слухи о том, что он метит в президенты, идут уже не первый год. Шульц и прежде часто вмешивался в политические и социальные дискуссии, а после победы Дональда Трампа стал еще активнее, пишет Business Insider.

«Он всегда интересовался политикой и окружал себя [людьми, которые тоже ею интересуются], – говорила бывшая сотрудница Starbucks, близко знавшая Шульца по работе. – Но делал все без лишнего шума». Связи Шульца в политической среде гораздо глубже, чем многим представляется, заверяли два других бывших работника. Он знаком с семьями Буш и Картер, дружит с Клинтонами. Во время последней президентской кампании писал Хиллари Клинтон электронные письма на тему «как эмоционально достучаться до американского народа и тронуть его». В сентябре 2016 г. он впервые в жизни открыто поддержал политика – Клинтон. Она якобы собиралась назначить Шульца советником по труду, если выиграет выборы. А если их выиграет Шульц, он, скорее всего, станет обращаться за советами к Клинтонам.

Попрошу не путать с Трампом

О политических амбициях совладельца компании в Starbucks слышали многие, от простых бариста до работающих бок о бок с Шульцем. На очередном витке слухов в октябре прошлого года Шульц прямо сказал Reuters, что не собирается участвовать в гонке за кресло в Белом доме. Так было, пока не появилась новость, что он распрощается с компанией: 26 июня уйдет в отставку с поста председателя совета директоров и выйдет из самого совета, сохранив пост почетного председателя. Официальный пресс-релиз гласит, что он больше времени станет уделять семье и напишет книгу о социальной миссии бизнеса на примере Starbucks.

Однако Шульц сразу же растерял свою категоричность по поводу участия в президентской гонке. На прямой вопрос The New York Times (NYT) прозвучал ответ: «Я склонен думать о разных вариантах, которые могут включать госслужбу. Но я еще далек от того, чтобы принимать решения о будущем».

В конце концов, руководит же Америкой – прямо сейчас – бизнесмен. Когда CNBC попробовала провести параллели, Шульц обиделся. Есть огромная разница в управлении публичной компанией вроде Starbucks и частным бизнесом, как у Трампа, с ограниченной фидуциарной ответственностью, кипятился Шульц: «Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто большая разница». У The Trump Organization более 22 000 сотрудников, выручка $9,5 млрд в 2016 г. У Starbucks более 330 000 сотрудников, более 28 000 кофеен по всему миру, рыночная капитализация – $76,8 млрд и выручка – $6,03 млрд только за один – II – квартал финансового года, который закончится 1 октября, сравнивает сайт CNBC.