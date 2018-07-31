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Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае

Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказала Bloomberg, что вместе с Starbucks «всегда изучает новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае».

На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.

До этого момента Starbucks активно не занимался развитием доставки. На крупнейшем рынке компании – в США – Starbucks предлагает клиентам похожую услугу: заказать кофе заранее и забрать в нужное время в ближайшей кофейне.

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