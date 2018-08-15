Турция резко повысила пошлины на товары из США
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на некоторые американские товары. Соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Анкара повысила, в частности, пошлины на импортируемые из США табачные изделия. Пошлины на них выросли на 60%. Новые меры затронули алкогольную продукцию - пошлины на нее повышены на 140%, автомобили - до 120%, косметические изделия - до 60%, рис - на 50%, фрукты - на 20%. Турецкие власти подняли пошлины и на другие американские товары.
Отношения США и Турции обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 г. турецкими властями. В начале августа американский минфин ввел санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Вашингтон обвинил их в «серьезных нарушениях прав человека».
Ранее президент США Дональд Трамп также сообщил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Белый дом отмечал, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».