S7 Airlines предложила начать строительство бизнес-джетов в Подмосковье
S7 Airlines представила проект создания нового самолетостроительного предприятия, которое будет производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
В частности, предприятие планируется построить в подмосковном Ступине. Инвестиции – около 13 млрд руб., уточняется в сообщении.
Бизнес-джеты Victory имеют длину около 10 м, вес – не более 3 т. Самолеты могут летать на расстояния более 2000 км и развивать скорость до 600 км в час. Victory вмещают четыре-пять пассажиров.
Летом S7 Airlines первой в России получила Airbus A321neo. Он будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас. До конца года авиакомпания планирует получить еще три таких самолета. Новый лайнер S7 рассчитан на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров – в экономклассе.