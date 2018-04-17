Бизнес

Новости

S7 Space завершила покупку плавучего космодрома «Морской старт»

Группа компаний S7 завершила покупку имущественного комплекса «Морской старт» (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Об этом гендиректор компании S7 Space («дочка» S7 Group) Сергей Сопов в интервью РИА Новости.

Пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергии» подтвердила завершение сделки. Аффилированная с ней группа компаний Sea Launch являлась предыдущим владельцем космодрома. В сообщении «Энергии» уточняется, что в судовой реестр внесены соответствующие записи о переходе прав собственности на суда. Покупатель полностью рассчитался с продавцом. Сумма сделки не раскрывалась, но источники Bloomberg оценивали ее в $100 млн. Сам Филев на пресс-конференции в Мексике, посвященной покупке «Морского старта», называл сумму в $150 млн.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7», — рассказал Сопов. В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа для пусков ракет «Зенит», командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

«Энергия», в свою очередь, продолжит участвовать в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и «окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса», говорится в сообщении.

«Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти», - рассуждает гендиректор S7 Space. Он назвал покупку космодрома «входным билетом» для группы S7 в космическую индустрию.

S7 Group сообщила сообщила о покупке «Морского старта» в сентябре 2016 г. 22 марта 2018 г. акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» поддержали продажу плавучего космодрома. «За» проголосовали 148 098, или 82,1% акционеров, «против» высказались 30 456, или 16,9%.

Как прошел пуск Falcon Heavy