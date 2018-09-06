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Starbucks открывает первое заведение в Италии

Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех — третий в мире для Starbucks. Два других находятся в штаб-квартире компании в Сиэтле и в Шанхае.

Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Сеть Starbucks насчитывает более 25 000 кафе в 78 странах мира, но приход в Италию — на родину эспрессо — является для компании знаковым событием, отмечает WSJ. Обычные кофейни Starbucks появятся в Милане ближе к концу года, сообщил гендиректор компании Кевин Джонсон.

Starbucks может столкнуться с определенными сложностями в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных заведений, предлагающих кофе высокого качества по более низкой цене.

В миланском Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро при том, что в среднем по городу цены не превышают 1 евро, сообщает WSJ. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже средней стоимости напитка в Милане.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. В июле Starbucks отчиталась о рекордных квартальных выручке и прибыли: $6,31 млрд и $852,5 млн соответственно.

Консалтинговая компания Nomisma в мае представила исследование, согласно которому расходы итальянцев на кофе в год достигают 260 евро. Согласно исследованию, в котором участвовали 1000 человек, число итальянцев, употребляющих кофе постоянно, доходит до 95%. При этом почти все (93%) выбирают эспрессо.