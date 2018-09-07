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Компании из «списка Белоусова» представили инвестпроекты на 6 трлн рублей

На рабочей встрече группы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. «Это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны в рамках тех процедур, о которых мы говорим, но тем не менее это факт. И этот мультипликатор – 6 трлн за 500 млрд [руб.] – по-моему, неплохой», – приводит его слова ТАСС.

Белоусов добавил, что работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель, «какой-то портфель» проектов должен быть готов к середине октября. Он уточнил, что правительство рассматривает «не льготы, а меры поддержки бизнеса».

Говоря об основных критериях отбора проектов, он в частности привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. «И второе - это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21% до 25%», – сказал он.

Наиболее приоритетные проекты соберут в комплексном плане развития инфраструктуры: такие проекты, как БАМ-Транссиб, увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, стратегические автодороги. «Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», – уточнил Белоусов.

Белоусов в июле предложил изъять у 14 компаний часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. Идея не понравилась ни чиновникам, ни бизнесу. В августе менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и с вице-премьером Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

В рабочей группе по отбору и оценке этих проектов предполагается собрать 35 человек. Помимо представителей компаний из списка Белоусова в нее могут войти представители «Ростеха», «Россетей», РЖД, «Ростелекома», «Роснано», Polymetal, «Уралхима», Трубной металлургической компании и заинтересованных министерств и ведомств. Как стало известно «Ведомостям», Белоусов предложил участникам национальной программы «Цифровая экономика» выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями, у которых хотели изъять часть «сверхдоходов».