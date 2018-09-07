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Минэнерго разрабатывает законопроект об увеличении компенсаций нефтяникам

Стремление нефтяников изменить параметры демпфирующего механизма в рамках налогового маневра поддержало Минэнерго. Ведомство разработало законопроект о снижении условных внутренних цен на топливо при расчете компенсаций компаниям от сдерживания цен на нефтепродукты внутри страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, поручение о разработке законопроекта дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в конце августа. Представитель Козака подтвердил факт поручения.

В законе о налоговом маневре зафиксировано, что компании будут получать из бюджета половину, а в 2019 г. — 60% разницы между экспортной ценой и условной внутренней ценой. Внутренняя цена составляет 56 000 руб. на тонну для бензина и 50 000 руб. для дизтоплива. Экспортная цена должна рассчитываться, исходя из котировок в Роттердаме минус фрахт от портов северо-западной России плюс акциз и НДС. Механизм будет работать до тех пор, пока реальная оптовая цена топлива не отклоняется больше чем на 10% от условной внутренней цены.

Нефтяники настаивают на снижении условной внутренней цены до 50 400 руб. за тонну бензина и до 45 000 по дизтопливу. Это связано с тем, что сейчас оптовая партия бензина АИ-92 стоит около 48 000 руб. за тонну. А поскольку реальная цена не попадает в коридор 10% от 56 000 руб., компании будут заинтересованы в повышении цен для получения субсидий. Сергей Ежов из Vygon Consulting подсчитал, что снижение отсечки условной внутренней цены на 5000 руб. поднимет бюджетные компенсации компаниям примерно на 200 млрд руб. в год.

Минфин выступает категорически против инициативы нефтяников. «Полагаем, что затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены с нефтекомпаниями, особенно в условиях аномально высоких показателей их доходности в 2018 г.»,— заявил представитель ведомства.