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СМИ узнали о возбуждении дела о хищении у РЖД 1,3 млрд рублей

Уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб. в отношении РЖД возбуждено Следственным департаментом МВД. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию материалов дела, подлинность которых подтвердил знакомый с ходом расследования источник.

По данным следствия компания «Азия-Транс», которая с июня 2012 г. по октябрь 2015-г. должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути – на деле выводила перечисленные ей средства через фирмы-однодневки. Одной из них была «Прожектор — Логистическая компания», якобы оказывавшая страховые услуги, но на деле не имевшая лицензии на соответствующую деятельность. По данным ФНС, которые приводятся в деле, средства были легализованы за пределами России.

Дело о хищении было выделено из другого уголовного производства 25 мая, рассказал источник издания. В июле замгенпрокурора Виктор Гринь от имени государства подал два гражданских иска в Мещанский суд Москвы. Речь идет о признании РДЖ в уголовном деле, а также о взыскании ущерба в 1,267 млрд руб. Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко, фактический владелец «Азии-Транс», отмечает собеседник. Последний в конце августа был заочно арестован, остальные находятся под домашним арестом.

По данным СПАРК, 99% уставного капитала «Азии-Транс» принадлежит АО «Амарант», еще 1% — Екатерине Краснихиной. Вильшенко является и.о. гендиректора «Амаранта». Вильшенко и Краснихина являются фигурантами дела о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 г. принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему.