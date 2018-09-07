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Минфин не нашел оправдания льготам нефтяников при повышении пенсионного возраста

Минфин России не видит возможности оправдать перед россиянами дополнительные льготы для нефтяников в условиях повышения пенсионного возраста и роста НДС до 20%. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

«По итогам 2018 года мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли в два раза, рост свободного денежного потока в 2,5 раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18% до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы это абсолютно несправедливо», - сказал он.

«Может быть, нефтяникам стоит привыкнуть к доходности не 40%, а 20%, - у нас вся экономика с такой доходностью живет», - отметил Сазанов.

Сазонову возразил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. По его словам, компания не рассматривает снижение налоговой нагрузки - «мы за то, чтобы не оставлять в месторождениях нефть, которую невыгодно добывать в рамках текущей налоговой нагрузки».

Сазанов ранее говорил, что нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть.