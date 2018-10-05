Бизнес

Новости

Футболисты «Анжи» пригрозили руководству клуба бойкотом матча премьер-лиги

Футболисты махачкалинского «Анжи» написали письмо руководителям клуба, в котором предупредили о возможном бойкоте матча 11-го тура против московского ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги по зарплате, сообщил «РИА Новости» главный тренер команды Магомед Адиев. По его словам, в команде надеются, что ситуация разрешится благополучно и бойкота не будет.

О серьезных финансовых проблемах «Анжи» стало известно в июле, перед началом нового сезона в российской премьер-лиге. Гендиректор клуба Олег Флегонтов тогда сообщил, что задолженность перед футболистами с начала года составляет 250 млн руб. На этой неделе Флегонтов заявил, что долги выросли до 300 млн.

Клуб «Анжи» ранее принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову (Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд). С 2014 г. основным источников доходов клуба был бюджета Дагестана, однако в прошлом году власти региона приняли решение сократить финансирование команды.

После девяти туров «Анжи» занимает в чемпионате России 12-е место (из 16 возможных) с 9 очками. В ближайшее воскресенье махачкалинцы сыграют в Грозном против «Ахмата». Домашняя игра против московских армейцев запланирована на 19 октября.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России