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WSJ сообщила об одобрении американскими властями нового ПО для Boeing 737 Max

Американские авиавласти одобрили радикальные изменения в программном обеспечении (ПО) для самолетов Boeing 737 Max, направленные на устранение проблем с управлением полетом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Изменения в первую очередь коснутся автоматизированной системы MCAS, которая помогает пилотам Boeing 737 Max корректировать положение самолетов в воздухе на основании показаний датчиков, пишет WSJ. По предварительным данным, эта система могла стать причиной крушения двух самолетов этой модели за последние полгода, напоминает издание: предполагается, что MCAS могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию.

По словам источников WSJ, Boeing намерен сделать эту систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами». Обновленное ПО может быть установлено в течение ближайших нескольких недель.

Первый самолет Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре прошлого года, все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Второй лайнер той же модели потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. После второго крушения Boeing 737 Max страны Евросоюза, США, Китай, Россия и многие другие государства запретили полеты Boeing 737 Max до выяснения обстоятельств этих катастроф.

Авиакатастрофа в Эфиопии