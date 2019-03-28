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Boeing обновила программное обеспечение самолетов 737 MAX

Корпорация Boeing разработала обновления программного обеспечения самолетов серии 737 MAX для предотвращения сбоев в работе автоматизированной системы управления полетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая могла стать причиной крушения самолетов Boeing 737 Max в Эфиопии 10 марта и Индонезии в октябре 2018 г., предоставляя неверные данные об угле наклона самолета. Если до сих пор система неоднократно принуждала нос опускаться, после обновления она будет выдавать предупреждение только один раз, предоставляя пилотам больше контроля над самолетом. Ранее FT и Reuters сообщали, что компания намерена установить в кабинах пилотов 737 Max систему предупреждения о противоречиях в данных двух ключевых датчиков, определяющих угол наклона самолета. «Сигнальные лампы» будут загораться в том случае, если датчики передают разные показатели.

Федеральное авиационное управление (FAA) заявило, что еще не проверило и не сертифицировало обновление программного обеспечения. Ранее источники WSJ сообщали, что проверка обновлений уже состоялась.

Ассоциация Allied, представляющая пилотов American Airlines Group Inc, заявила, что довольна усилиями Boeing по совершенствованию систем безопасности, но предупредила, что с сертификацией торопиться не следует. Исправление должно быть полностью проверено и учитывать любую дополнительную информацию, полученную в результате расследования крушения самолета в Эфиопии.