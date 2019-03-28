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США могут исключить Турцию из производства истребителя F-35 из-за российских ракет

Вашингтон может найти замену Турции, участвующей в программе производства деталей для истребителей F-35, которые собираются на заводе Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова собеседника, знакомого с позицией США по этому вопросу. Компоненты для F-35 поставляются из разных стран. В частности, Турция занимается выпуском частей фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота.

«Турция изготавливает для F-35 около 800 деталей, из которых очень немногие производятся только ей», – говорит собеседник агентства. По его словам, сборку отдельных деталей могут перепоручить подрядчикам, которым предлагалось это сделать ранее. Один из собеседников указывает, что части фюзеляжа уже производятся Northrop Grumman в Калифорнии. Замена поставщиков может привести к замедлению производства на три месяца, отметил источник. В Lockheed Martin ситуацию не комментируют.

Возможный отказ США от услуг Турции по программе F-35 связан с приобретением ею российских зенитных ракетных систем С-400. Контракт на покупку четырех систем за $2,5 млрд был подписан в июле 2018 г. Поставки запланированы на лето, а приступить к развертыванию систем Анкара обещала в октябре.

США на правах союзника по НАТО требовали от Турции отказаться от приобретения российских ракетных комплексов, опасаясь, что они научатся обнаруживать и отслеживать F-35. В качестве альтернативы Вашингтон предлагал Анкаре свою более дорогую противоракетную систему Patriot со скидкой при условии отказа от С-400. Предложение действует до конца марта.