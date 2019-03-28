«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

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Жителям Москвы с временной регистрацией могут разрешить голосовать на выборах мэра

Мосгоризбирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве, голосовать на выборах мэра столицы. Такое решение было принято на заседании 28 марта, документ отправили на рассмотрение в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс».

«Это большая прослойка населения, в первую очередь, речь о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации», – сказал председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Предполагается, что проголосовать смогут только те, у кого временной регистрации больше трех месяцев, заметил Горбунов. По его словам, это связано с тем, чтобы перед выборами в Москву «массово не приезжали из других регионов».

Последние выборы мэра прошли в Москве в сентябре 2018 г. Победу одержал Сергей Собянин, набрав 69,95% голосов избирателей. Срок его полномочий – пять лет.

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