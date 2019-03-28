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Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании. Такая идея возникла у Red Wings после возгорания пассажирского кресла на рейсе из Екатеринбурга в Анталью.

Как рассказал представитель авиакомпании, 26 марта во время набора высоты пассажир рейса из Екатеринбурга в Анталью, занимавший место 37А, пожаловался на запах гари. Бортпроводники обнаружили тление обшивки этого кресла. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, полет был продолжен и завершился благополучно.

После случившегося Red Wings начала внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что причиной тления кресла стало включение зажигалки пассажиром. «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», – сказала представитель компании.

Сейчас Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрешает пассажирам проносить на борт не более одной зажигалки. При этом провозить зажигалки в багаже запрещено. Нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) позволяют провозить с собой один небольшой коробок спичек или зажигалку, содержащую абсорбированное жидкое топливо.