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Reuters: США пригрозили зарубежным компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

США предупредили иностранные компании, работающие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что они могут попасть под американские санкции, если не прекратят сотрудничать с Венесуэлой, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал компаниям понять, что любой вид торговли нефтью (прямой, непрямой или бартерный) будет считаться нарушением.

Вашингтон, таким образом, стремится еще больше усилить давление на правительство президента Николаса Мадуро, власть которого США считают незаконной. Больше всего американские власти хотят добиться прекращения поставок нефтепродуктов, которые используются для разбавления сырой венесуэльской нефти, пишет Reuters. Из-под действия санкций по гуманитарным соображениям, вероятно, будет выведено авиационное и дизельное топливо, отметили собеседники агентства.

В феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

Власти США в конце января ввели санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму $7 млрд. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо. По мнению Вашингтона, введенные санкции помогут сохранить активы компании для народа Венесуэлы.