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Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram. «Постепенно социальные медиа делают все более и более сложным наше общение друг с другом. Мы устали от борьбы с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы появляться в вашей новостной ленте», – пояснила компания.

Lush призвала клиентов больше беспокоиться «о страсти, чем о лайках».

Компания откажется от соцсетей в ближайшее время. После этого Lush будет общаться с клиентами через чат на своем сайте, по электронной почте и телефону. Компания не уточняет, затронет ли отказ от соцсетей все страны ее присутствия или только Великобританию.

Ранее Lush столкнулась с критикой ее поведения в социальных сетях: блогер Белла Рапопорт обратилась к компании и попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания на это не пошла.