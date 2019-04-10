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В «Гражданских самолетах Сухого» в четвертый раз за три года сменился президент

Новым президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в холдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), выпускает среднемагистральный самолет SSJ100) с 10 апреля назначен Равиль Хакимов, сообщила компания. О причинах отставки предыдущего президента Александра Рубцова не сообщается.

Данное назначение является частью мероприятий по созданию внутри ОАК дивизиона гражданской авиации. Хакимов много лет работал в холдинге КРЭТ (производит авионику для всего российского авиастроения), с 2018 г. был директором департамента авиастроения Минпромторга. Ранее в апреле Хакимов был назначен президентом корпорации «Иркут» (также входит в ОАК). На базе «Иркута» ОАК создает холдинг гражданского авиастроения, к «Иркуту» будут присоединены другие гражданские авиастроительные активы, в том числе ГСС. Рубцову предложено занять пост вице-президента «Иркута», рассказывал ранее федеральный чиновник.

Это уже четвертая смена президента ГСС с 2016 г. Тогда вместо Александра Тарасенко ГСС возглавил топ-менеджер компании Boeing Камиль Гайнутдинов, затем на его место пришел топ-менеджер самой ОАК Владислав Масалов, в сентябре 2017 г. его сменил гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» Рубцов (этот пост он за собой сохраняет до сих пор). Предшественники Рубцова не справлялись с обязанностями, но Рубцов хотел уйти сам, рассказывали несколько человек, близких к ОАК. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Контракты с Гайнутдиновым в «Иркуте» и ГСС заключены на три года, до апреля 2022 г.