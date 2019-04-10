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Российский союз туриндустрии не поддержал введение сбора с туристов в Петербурге

Ведомости
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Российский союз туриндустрии (РСТ) не поддерживает введение сбора с иностранных туристов, приезжающих в Санкт-Петербург, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина. По ее словам, РСТ, а также Российская гостиничная организация еще в октябре прошлого года обращались к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой отложить введение туристского сбора. Эксперты обеих организаций уверены, что этот сбор чреват для петербургских гостиниц обострением недобросовестной конкуренции со стороны частного сектора.

Ранее 10 апреля Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в Петербурге сбор для иностранных туристов в размере 100 руб. в сутки. Его будут взимать гостиницы за каждый день проживания. По подсчетам врио губернатора, за год это позволит собрать около 1 млрд руб., который планируется потратить на реставрацию исторических зданий. Президент поддержал инициативу.

Сейчас курортный сбор с туристов взимают в трех регионах России, в экспериментальном режиме – в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. С 1 мая к эксперименту должен был присоединиться Крым, но в начале апреля власти полуострова объявили, что решили отказаться от взимания сбора, поскольку расходы на его администрирование будут такими же, как и доходы от него.

Власти обещали, что вопрос о введении туристского сбора в России будет приниматься после окончания эксперимента в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, отметила Тюрина. «И мы уже видим, что Крым отказался от курортного сбора, в том числе из-за серьезных затрат на его администрирование, а на алтайском курорте Белокуриха предложили снизить курортный сбор с 2020 г. в связи со снижением турпотока», – сказала она.

По мнению РСТ, новый сбор фактически станет дополнительным налогом в размере 1–2% на доходы гостиниц в Петербурге, продолжила Тюрина. Тем более непонятно, почему за реставрацию исторических зданий должны платить туристы, которые «ни в чем не виноваты перед питерскими фасадами, они на них только смотрят», заключила пресс-секретарь организации.

Самые популярные у туристов города мира

Финансы
Новости

UC Rusal может разместить облигации на российском рынке

Ведомости
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UC Rusal планирует выход на российский рынок облигаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы для инвесторов. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в одном из банков.

По информации агентства, встреча с инвесторами состоится 12 апреля в Москве. Организаторами размещения выступят банк «Открытие», «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Московский кредитный банк. Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

UC Rusal технически готов к размещению, поэтому может выйти на рынок России уже весной, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Объем размещения составит не менее 10 млрд рублей.

Последний раз UC Rusal выходил на внутренний рынок в апреле 2016 года. Эмитентом выступил «РусАл Братск», разместивший облигации объемом 10 млрд рублей с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.

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Политика
Новости

Суд раскрыл список арестованного имущества экс-министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд Москвы раскрыл список арестованного имущества бывшего министра Михаила Абызова. Арест наложен на денежные средства в сумме более 437 млн руб. Также в список попали два земельных участка и два жилых дома, расположенные в Московской области, 3 квартиры и 4 комнаты, а также машино-место в Москве.

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Финансы
Новости

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ведомости
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Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка. Все системы Сбербанка работают в штатном режиме.

По данным Downdetector, сбой начался около 11.30 мск. Робот колл-центра Сбербанка сообщил, что могут наблюдаться временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов.

Это второй сбой в работе Сбербанка за неделю. 8 апреля клиенты не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, отмечали в пресс-службе банка.

Согласно данным банка за февраль, «Сбербанк онлайн» пользуется свыше 43 млн человек. На Сбербанк приходится более 70% переводов с карты на карту.

Бизнес
Новости

В «Гражданских самолетах Сухого» в четвертый раз за три года сменился президент

Ведомости
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Новым президентом компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в холдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), выпускает среднемагистральный самолет SSJ100) с 10 апреля назначен Равиль Хакимов, сообщила компания. О причинах отставки предыдущего президента Александра Рубцова не сообщается.

Данное назначение является частью мероприятий по созданию внутри ОАК дивизиона гражданской авиации. Хакимов много лет работал в холдинге КРЭТ (производит авионику для всего российского авиастроения), с 2018 г. был директором департамента авиастроения Минпромторга. Ранее в апреле Хакимов был назначен президентом корпорации «Иркут» (также входит в ОАК). На базе «Иркута» ОАК создает холдинг гражданского авиастроения, к «Иркуту» будут присоединены другие гражданские авиастроительные активы, в том числе ГСС. Рубцову предложено занять пост вице-президента «Иркута», рассказывал ранее федеральный чиновник.

Это уже четвертая смена президента ГСС с 2016 г. Тогда вместо Александра Тарасенко ГСС возглавил топ-менеджер компании Boeing Камиль Гайнутдинов, затем на его место пришел топ-менеджер самой ОАК Владислав Масалов, в сентябре 2017 г. его сменил гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» Рубцов (этот пост он за собой сохраняет до сих пор). Предшественники Рубцова не справлялись с обязанностями, но Рубцов хотел уйти сам, рассказывали несколько человек, близких к ОАК. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Контракты с Гайнутдиновым в «Иркуте» и ГСС заключены на три года, до апреля 2022 г.

Политика
Новости

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за минимальное превышение скорости

Ведомости
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Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб. Об этом заявил на общественных слушаниях в Госдуме замруководителя ГИБДД Олег Понарьин, передает ТАСС.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.9 КоАП штраф за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Как отметил Понарьин, мера позволит остановить рост ДТП.

Также он рассказал, что ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10–20 км/ч. Но вступление в силу этой нормы должно быть отложено как минимум на два года, считает ведомство.

ГИБДД выступает еще с одной инициативой, рассказал Понарьин: лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50%-ной скидкой. По его словам, для этой же категории целесообразно ввести увеличенный размер штрафа начиная с превышения на 20 км/ч.

С 2016 г. в КоАП было внесено изменение, по которому при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней ему предоставляется скидка в 50%. Возможность не касается штрафов за наиболее тяжкие нарушения, в частности управление машиной в состоянии опьянения.

Технологии
Новости

Роспечать сообщила о росте цен на газетную бумагу более чем на 50%

Ведомости
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С 2015 по 2018 г. цены на газетную бумагу выросли больше чем на 50% и продолжают расти, рассказал на парламентских слушаниях руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. За прошлый год цена на бумагу выросла на 15%, а за I квартал 2019 г. – уже на 7%.

«Мы предпринимаем все возможные попытки, чтобы остановить этот рост, но честно признаем, что эта битва нами проигрывается – бумажное лобби сильнее, чем лобби СМИ», – констатирует Сеславинский.

По данным Минпромторга, за 10 лет производство бумаги упало почти в два раза. В России работают четыре целлюлозно-бумажных комбината, которые производят газетную бумагу. В 2017–2018 гг. Минпромторг проанализировал цены на бумагу и цены, которые дают комбинаты, в итоге посчитав, что рост цен составил не более 5–6%, сообщила представитель министерства.

«Дело в том, что основные закупки осуществляются небольшими объемами и типографиями, а целлюлозно-бумажные предприятия не могут сделать большую отсрочку платежа и сделать скидку», – напомнила она. По ее словам, ведомство договорилось с комбинатами о создании объединений, которые должны помочь решить эту проблему.

Ранее президент Владимир Путин давал несколько поручений по повышению доступности печатной продукции и мерах поддержки розничной печати, в том числе по снижению цен на бумагу.

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Стиль жизни
Новости

Ученые впервые показали фото черной дыры

Ведомости
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Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры. Снимок был показан в ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный научный фонд США.

Фото было сделано с помощью системы из восьми наземных радиотелескопов Event Horizon Telescope. Они были установлены в разных точках планеты, в том числе на вулканах на Гавайях и в Мексике, в горах Сьерра-Невада и в Аризоне, в чилийской пустыне Атакама и в Антарктиде. Телескопы собрали данные о черной дыре в 2017 г. После этого они были обработаны с помощью суперкомпьютеров и преобразованы в изображение.

Глава Научного совета EHT Хейно Фальке пояснил, что запечатленная на изображении тень, предсказанная общей теорией относительности Эйнштейна, никогда раньше не наблюдалась. Она также позволила ученым измерить массу черной дыры.

Черная дыра, изображение которой сделали ученые, находится в центре галактики M87. Она расположена на расстоянии 55 млн световых лет от Земли и имеет массу, в 6,5 млрд раз превышающую массу Солнца.

Политика
Новости

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Ведомости
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Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Во время заседания адвокат заявил, что соответствующая жалоба не поступила в суд, и ходатайствовал о переносе. Абызов и следствие поддержали ходатайство. Следующее заседание назначено на 12 апреля.

Ранее 10 апреля Мосгорсуд оставил под арестом другого фигуранта дела – председателя совета директоров Первого строительного фонда Александра Пелипасова.

25 марта против Абызова возбудили дело, на следующий день его задержали в подмосковном доме. Он арестован до 25 мая 2019 г.

Бывшего министра обвиняют по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По данным следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж, утверждают следователи.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Технологии
Новости

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Ведомости
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Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times. По мнению специалистов, такие услуги быстро станут востребованными, поскольку мусор на орбите Земли представляет опасность для спутников и космических станций.

По оценкам Европейского космического агентства, сейчас на расстоянии в пределах 2000 км от Земли находятся около 900 000 объектов размером более 1 см. Со временем их число должно увеличиться, поскольку такие компании, как SpaceX и Blue Origin, стремятся сделать космические запуски дешевле. Эти объекты могут разгоняться до 40 000 км/ч и на такой скорости даже частица размером 1 мм способна повредить спутник, так как столкновение будет сопоставимо со взрывом ручной гранаты, отмечают специалисты. Поэтому уборка мусора важна для развития рынка космической инфраструктуры. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, размер этого рынка вырастет с $339 млрд в 2017 г. до $2,7 трлн в 2045 г.

Astroscale планирует начать деятельность в 2020 г. Собирать мусор она намерена с помощью небольших спутников, которые затем будут сгорать вместе с ним в атмосфере. Компания не раскрывает затраты, но стремится сделать свою технологию простой и дешевой.

У Astroscale есть конкуренты – британский проект RemoveDEBRIS и американская Rocket Lab. Никто из них пока не привлек так много средств от инвесторов, утверждает основатель Astroscale Нобу Окада. Но самые успешные испытания на данный момент провел RemoveDEBRIS, который собирает космический мусор с помощью сетки, отмечает FT.

Финансы
Новости

Рубль подорожал более чем на 30 копеек

Ведомости
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Рубль укрепляется на торгах Московской биржи в среду, 10 апреля. К 15.20 мск доллар подешевел на 33 коп. до 65,59 руб., евро – на 30 коп. до 72,83 руб.

Индекс Мосбиржи в среду достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта. К 15.35 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 2582,82 п. (+0,49% к закрытию вторника). Индекс РТС к этому времени вырос на 0,92% до 1259,9 п.

Санкции затягиваются, и инвесторы наращивают вложения в рублевые активы. В понедельник, 8 апреля, о снижении энтузиазма американских конгрессменов в отношении новых санкций со ссылкой на одного из сенаторов сообщило агентство Bloomberg. «Чувствуется некоторая усталость от санкций», – сказал инициатор одного из санкционных законопроектов Марко Рубио (цитата по Bloomberg). Впрочем, этот оптимизм может оказаться преждевременным, предупреждает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.

О спросе на рисковые бумаги говорит и очередной успешный аукцион ОФЗ, указывает он. На первом из двух аукционов в эту среду Минфин продал 10-летние бумаги на 86,76 млрд руб., доходность составила 8,34% годовых. «Не исключено, что рубль обязан укреплением новым аукционам – часть инвесторов покупали российскую валюту, чтобы приобрести ОФЗ», – замечает Покатович.

Бизнес
Новости

Мантуров назвал число заявок на покупку автомобилей Aurus

Ведомости
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На покупку автомобилей Aurus поступило более 500 заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Сначала ведомство намерено удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а после запуска серийного производства на мощностях Sollers в Елабуге (Татарстан) выйти на внешние рынки. Запуск серийного производства запланирован на 2021 г.

«Причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а на класс SUV – внедорожник, который у нас весной будет уже продемонстрирован, и рассчитываем на большой интерес покупателей к этому автомобилю», – рассказал Мантуров. По его словам, прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов до конца апреля.

Автомобили Aurus (проект «Кортеж») мелкими сериями выпускает ФГУП «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НАМИ) по заказу Минпромторга. На их создание из бюджета потратили более 12 млрд руб. В составе семейства предусмотрены лимузины, седаны, минивэны и SUV (внедорожник). Мантуров ранее говорил, что названия автомобилей будут соответствовать названиям башен Кремля: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Изначально проект был нацелен на создание автомобиля для президента. Владимир Путин впервые проехал на лимузине Aurus в день инаугурации на этот пост в Москве в мае 2018 г. В апреле этого года на Aurus пересел Мантуров: министр приехал на автомобиле бренда на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье. В декабре 2018 г. дилер люксовых автомобильных брендов «Авилон» начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

Электрический европейский автопром и российский Aurus. Новинки Женевского автосалона

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