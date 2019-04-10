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Минпромторг предложил компенсировать покупателям рыболовных судов треть их стоимости

Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий субсидирование из федерального бюджета покупки рыболовных судов, он размещен для обсуждения на сайте regulation.gov. Согласно документу, российская компания при получении рыболовного судна, заложенного на российской верфи после 1 января 2019 г, может получить из бюджета до трети его стоимости.

Субсидию можно получить, как при покупке судна, так и получении его в лизинг. В программу предлагается включить маломерные (длина 15-20 м), малые (20-30 м) и средние (30-39) рыболовные суда, а также рефрижераторные суда с объемом трюмов не менее 2000 куб м. Субсидию компания может получить после получения судна с верфи и постановки его в российский регистр. Размер субсидии составит 30% от стоимости судна, если оно обошлось не дороже предельной цифры — 325 млн, 455 млн и 585 млн руб. для маломерного, малого и среднего класса соответственно. Если дороже, то – 30% от предельной стоимости. Для рефрижераторного судна предельная стоимость – 1,2 млрд руб.

Сейчас обновление рыбопромыслового флота поддерживается за счет так называемых инвестиционных квот — часть квот на вылов в Дальневосточном и Северо-Западном бассейнах рыболовные компании получают под обязательство построить новое судно на российской верфи. Под инвестквоты для этих бассейнов строятся гораздо долее крупные суда — длиной 50 м, 85 м и даже 108 м. Эти суда оснащены рыбоперерабатывающими фабриками. Например, Русская рыбопромышленная компания заказала 9 траулеров длиной по 108 м, они обойдутся примерно в 60 млрд руб.

Но мера инвестквот невозможна для Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, где вылавливаются дешевые и массовые виды рыб, а также промысел низкорентабелен, говорится в пояснительной записке Минпромторга. Для рыбопромысловых компаний этих бассейнов и предусмотрена субсидия. Средний возраст рыболовных судов в этих бассейнах составляет 35 лет, пишет Минпромторг.

В проекте постановления не говорится, сколько средств из бюджета предлагается выделить на субсидии. Но Минпромторг пишет, что до 2024 г планируется построить около 120 новых судов. Это позволит повысить освоение водных биоресурсов не менее чем на 200 000 т в год и увеличить ежегодный вклад отрасли в ВВП на 2,5 млрд руб.