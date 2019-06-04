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Виталий Петлевой

«Роснефть» утвердит рекордные дивиденды

Годовое собрание акционеров «Роснефти» 4 июня утвердит рекордные дивиденды за 2018 г. С учетом промежуточных – суммарно 274,6 млрд руб., часть из них – 154,5 млрд руб. – госкомпания заплатила по итогам первого полугодия 2018 г.

По итогам годового собрания из совета директоров компании должен будет выйти гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг. Глазенберг вошел в совет директоров «Роснефти» летом 2017 г. Glencore раскрывал, что получил пятилетний контракт на покупку у «Роснефти» 220 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 11 млн т в год) по фиксированной цене (offtake-контракт). За 2017 г. Глазенберг получил от «Роснефти» в качестве вознаграждения за работу в совете директоров $530 000. Если аналогичное решение акционеры госкомпании примут и в этом году, то его доход за работу в российской компании превысит $1,6 млн.

На 11 мест в совете директоров претендуют 11 кандидатов. 19,75% в «Роснефти» владеет ВР, ее интересы в совете продолжат представлять главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли и Гильермо Кинтеро, президент бразильской ВР Research. Представлять интересы государства в совете директоров «Роснефти» (51% госкомпании через «Роснефтегаз» принадлежит Росимуществу) будут помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По уставу госкомпании государство может номинировать (и номинировало) еще и четырех независимых директоров – Маттиаса Варнига (исполнительный директор Nord Stream 2 AG), Олега Вьюгина (профессор Высшей школы экономики), бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и Ханса-Йорга Рудлоффа, президента ABD Capital Eastern Europe S.A.