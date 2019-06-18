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Бизнес-омбудсмен Титов назвал удивительным дело Якобашвили

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов назвал обыски в музее «Собрание» и уголовное дело, в котором фигурирует бизнесмен Давид Якобашвили, попыткой оказать давление на предпринимателя. Об этом он сообщил «Ведомостям».

«Дело удивительное. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный», – отметил Титов, подчеркнув, что предпринимателя не напрасно выбрали председателем комиссии РСПП по этике. Он также добавил, что около 80% всех дел против бизнеса связаны с тем, что предприниматели привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов.

По его мнению, необходимо повысить доверие к арбитражным процессам, тогда бизнес не будет стремиться перевести разбирательство в уголовную плоскость. «Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка – это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела», – заявил Титов. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что ситуацию можно исправить только созданием нормальной судебной системы, которой бы доверяли как государство, так и бизнес. «Нельзя привлекать силовиков, вмешивая их в собственные споры. Тот, кто считает иначе, должен становиться изгоем», – добавил он.

ФСБ 18 июня проводит обыски в основанном Якобашвили музее «Собрание», эту информацию подтвердил «Ведомостям» сам бизнесмен, находящийся в Женеве на конференции. Суть претензий правоохранителей Якобашвили пояснять не стал. Источник в следственных органах сообщил «Ведомостям», что дело, в котором фигурирует Якобашвили по ст. 159 УК (мошенничество), расследуется ФСБ. В ФСБ на запрос «Ведомостей» не ответили. По словам источника РБК, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.