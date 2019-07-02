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«Аэрофлот» заявил об отмене части рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на 2 июля, поскольку власти Чехии решили аннулировать разрешения на эти полеты, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются.

В частности, перевозчик указывает, что вынужден отменить рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Пассажиров отмененных рейсов будут перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также рейсами других авиакомпаний. Кроме того, пострадавшим пассажирам предлагается оформить возврат перевозки либо изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительной платы.

«Аэрофлот» отмечает, что авиакомпания будет оперативно оповещать пассажиров обо всех изменениях. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании «Победа», перевозчик также отменяет 2 июля рейсы Москва — Карловы Вары.

На линии Москва-Прага из российских авиакомпаний летает только «Аэрофлот». Также «Уральские авиалинии» летают в Прагу из аэропорта «Жуковский». Кроме того, дважды в день из «Шереметьево» в Прагу летает Chezh Airlines.