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«Аэрофлот» заявил об отмене части рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Ведомости
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«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на 2 июля, поскольку власти Чехии решили аннулировать разрешения на эти полеты, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются.

В частности, перевозчик указывает, что вынужден отменить рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Пассажиров отмененных рейсов будут перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также рейсами других авиакомпаний. Кроме того, пострадавшим пассажирам предлагается оформить возврат перевозки либо изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительной платы.

«Аэрофлот» отмечает, что авиакомпания будет оперативно оповещать пассажиров обо всех изменениях. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании «Победа», перевозчик также отменяет 2 июля рейсы Москва — Карловы Вары. 

На линии Москва-Прага из российских авиакомпаний летает только «Аэрофлот». Также «Уральские авиалинии» летают в Прагу из аэропорта «Жуковский». Кроме того, дважды в день из «Шереметьево» в Прагу летает Chezh Airlines.

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Более 1200 человек пострадали в Иркутской области из-за наводнения

Ведомости
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Более 1200 человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, из них 191 человек госпитализирован, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону. Уточняется, что среди госпитализированных 38 детей. У большинства диагноз — переохлаждение.

По официальным данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 человек неизвестна. Из зоны бедствия эвакуировано более 2000 человек, для них созданы пункты временного размещения.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

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США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Ведомости
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Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства. Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности. Приложение к заявлению содержит несколько десятков наименований товара.

В том числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков. В заявлении указано, новый перечень дополняет первоначальный список, который ведомство составило в апреле. Тогда оно выступило с инициативой ввести пошлины на европейские товары на $21 млрд.

Целью введения пошлин, согласно документу, может стать защита интересов США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 г. и касается субсидирования Евросоюзом производства самолетов гражданской авиации.

Апелляционный орган ВТО в 2018 г. подтвердил принятое в 2016 г. решение о том, что Евросоюз и четыре входящих в него государства — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.

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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, сообщает SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламских радикалов в интернете.

Ранее сообщалось, что в Чечне 1 июля на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе было совершено нападение. Согласно данным ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, около 14.00 мск неизвестный подошел к сотруднику МВД, нанес ему ножевое ранение, а затем бросил гранату. Напавший был ликвидирован. Однако от полученного ранения сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

В мае 2018 г. четверо боевиков пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Ответственность за это взяла на себя та же террористическая организация.

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Турция рассмотрит закупку истребителей у России в случае отказа США от поставок F-35

Ведомости
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Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать Турцию отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Поэтому США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции.

Издание указывает, что в Турции закупили запчасти к американской военной технике, чтобы не испытывать трудностей в случае введения санкций за закупку российских С-400. Один из собеседников агентства сообщил, что Турция рассмотрит в качестве альтернативы российскую военную технику, в то время как и сама будет заниматься разработкой боевых самолетов и баллистических ракет. Кроме того, указывает издание, власти Турции считают, что российские системы С-400 превосходят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Турецкие СМИ ранее распространили заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором говорилось, что российские ракетные комплексы С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней. На саммите G20 в Осаке Эрдоган встретился с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что в вопросе поставок С-400 нет никаких отсрочек.

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CNBC: Россия произведет не более 60 ракет «Авангард» из-за их стоимости

Ведомости
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Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», – уточнил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

Ракеты «Авангард» будут применяться на боевом дежурстве уже с 2020 г., так как это приоритетный проект, отмечается в докладе. «Это оружие, как ожидается, достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 г.», – уверены источники, знакомые с содержанием доклада. Американская разведка считает, что разработка такого оружия – это существенный шаг, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай, отмечает телеканал.

В октябре 2018 г. CNBC сообщал о том, что у российской стороны имеются проблемы с поставками углеволокна для ракет. Этот материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях. По информации американской разведки, Москва пока еще не смогла найти альтернативное углеродное волокно, отмечает телеканал.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве новейшего комплекса «Авангард» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. «Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает», – говорил он. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, рассказывал Путин. По его словам, крылатый блок ракеты летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию», – говорил Путин.

Новое оружие, которое показал Путин

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Ведомости
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В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters. По информации агентства, митингующие повредили находившиеся в здании картины, разрисовали стены граффити в честь годовщины возвращения территории Гонконга в состав Китая в 1997 г. Часть протестующих требовала отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Демонстранты скандировали: «Свободный Гонконг».

Как отмечает Reuters, полиции удалось разогнать большую часть протестующих. Некоторые из демонстрантов пытались укрыться от распыленного слезоточивого газа под зонтами. У многих из протестующих были средства защиты – маски, очки и каски, у некоторых руки были обернуты в пленку, уточняет агентство. На улице возле здания парламента разбросаны бутылки с водой, обломки вещей. С некоторых улиц, расположенных вблизи здания парламента, полиция начала убирать металлические заграждения, блокирующие проезд автомобилям.

После столкновений у здания парламента часть протестующих парализовала часть зданий Международного финансового центра Гонконга (комплекс зданий расположен на береговой линии центрального района города – «Ведомости»). Протестующие заблокировали движение на улице при помощи металлических барьеров.

Акции протеста в Гонконге проходят уже несколько недель. Их участники выступают против принятия законопроекта о выдаче из Гонконга на материковую территорию Китая граждан, подозреваемых в нарушении законов КНР. Протестующие опасаются, что судебные разбирательства в судах, подконтрольных коммунистической партии, не будут беспристрастными. Законопроект подготовили местные власти. После начала акций протеста, 15 июня, законопроект был отозван. Будет ли он принят, неизвестно.

Несколько финансовых консультантов рассказали Reuters, что законопроект об экстрадиции побудил некоторых гонконгских магнатов начать выводить личные активы за границу.

Как напоминает Reuters, Гонконг вернулся в состав Китая в соответствии с принципом «одна страна, две системы». Этот принцип допускает свободы, которых нет в материковом Китае, например свобода протестов и независимая судебная система.

Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание парламента

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Финансы
Новости

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Калви

Ведомости
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Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов прокомментировал решение объединенной комиссии по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) внести его в список неблагонадежных корпоративных партнеров на год, передает «Интерфакс». «Я расцениваю такие действия состава арбитров как распространение сведений, порочащих мою честь, достоинство или деловую репутацию, и рассматриваю возможность обращения в суд за защитой своих прав», – заявил бизнесмен агентству.

По его словам, площадка РСПП была использована для давления на него и на следствие. Во время разбирательства с участием арбитров союза были проигнорированы положения регламента разрешения споров комиссией. Стороны были в неравном положении, дело рассматривалось с участием «очевидно предвзятого арбитра» на основании искаженных данных, предоставленных в одностороннем порядке инициирующей стороной, считает Юсупов.

Юсупов рассказал, что он обратился в правоохранительные органы после того, как ему стало известно о масштабных злоупотреблениях некоторых менеджеров Baring Vostok. Аудиторы PricewaterhouseCoopers и заключения других российских и иностранных юридических компаний подтвердили эту информацию. Юсупов также напомнил, что ранее по делу о краже 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» признал вину экс-председатель правления банка Алексей Кордичев.

Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Союз рекомендовал Юсупову уведомить Следственный комитет России об отсутствии необходимости уголовного преследования сотрудников Baring Vostok и членов совета директоров «Восточного» до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора.

Конфликт за контроль над банком «Восточным» начался после того, как представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited отказалась исполнить опцион от 2016 г., заключенный до слияния «Юниаструм банка» и «Восточного». Речь идет о продаже Baring Vostok компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В рамках соглашения стороны должны были урегулировать вопрос, связанный с 2,5 млрд руб. долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед «Восточным». Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не станут мешать урегулированию задолженности бюро. В марте 2018 г. «Финвижн» попыталась исполнить опцион, но Evison не стала продавать 9,9% акций «Восточного», объяснив свое решение тем, что перед слиянием банков из «Юниаструма» были выведены активы.

В феврале этого года Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». Калви, троих сотрудников Baring Vostok, Кордичева и гендиректора ПКБ Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину. В свою очередь Кордичев дал показания на других обвиняемых.

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Финансы
Новости

Обвиняемый в растрате глава банка «Тройка» экстрадирован в Россию

Ведомости
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Председатель правления банка «Тройка» Сергей Ильин экстрадирован из Черногории в Россию, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяется хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, в августе – сентябре 2009 г. соучастники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями кредитов в «Тройке» и передали их сотрудникам кредитного отдела банка. Ильин же, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов, говорится в сообщении Генпрокуратуры. На основании заключенных кредитных договоров со счета банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн руб. На тот период Ильин вместе с женой и сыном владел контрольным пакетом акций банка.

Центробанк обнаружил проблемы в «Тройке» в 2010 г. и ввел в октябре временную администрацию. В 2015 г. регулятор отозвал лицензию у банка в связи с достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения.

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 г. НЦБ Интерпола Черногории сообщил о его задержании на территории своего государства.

Политика
Новости

Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
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Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Навальный свою вину не признал. «В качестве доказательств моего нарушения полицейские предоставляют рапорт, что я перекрывал улицу, по которой я даже не шел, и фотографии, на которых меня даже нет», – написал политик в Twitter. Он предположил, что у такого решения суда был «политический мотив».

Ранее Навальный заявлял о том, что ему вменяют организацию несогласованного шествия. Об этом он написал в Twitter после задержания. Тогда же он предположил, что его хотят изолировать на время, когда будут приниматься решения о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.

В прошлом году Навальный был арестован за акцию «Забастовка избирателей» на 30 суток. Сразу после выхода из спецприемника его задержали, а после арестовали на 20 суток за другую акцию – против повышения пенсионного возраста.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано 549 человек.

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

ЦИК заявил об административном давлении на избиркомы Петербурга

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль изучение материалов, переданных в правоохранительные органы городской избирательной комиссией, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Примерно в 10% комиссий были обнаружены «достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов», отметил Булаев. По мнению Булаева, нарушающие закон комиссии действовали не самостоятельно, они явно находятся под воздействием административного ресурса.

«Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов», – сообщил Булаев. Однако он не стал уточнять, кто именно является источником такого давления, это задача следственных органов, настаивает зампред ЦИК. По его словам, сейчас поступило уже более 200 жалоб на организацию муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

ЦИК пока не планирует добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городской комиссии Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие.

Ранее участники муниципальной кампании в Санкт-Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, которые скрывали информацию о назначенных выборах, а также чинили всяческие препятствия для подачи документов.

Как сообщила в понедельник на совещании в ЦИК зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова, в пяти муниципальных округах (МО) продлены сроки приема документов. Полномочия двух муниципальных комиссий – МО Саперный и МО Сампсониевский – переданы территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, избиркомы обязали рассмотреть документы кандидатов, которые в последний день приема попали в помещение избиркома района Полюстрово, но так и не смогли подать их на регистрацию.

Бизнес
Новости

Суд обязал семью владельцев «Трансаэро» вернуть 60 млн рублей дивидендов

Ведомости
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Арбитражного суда Ленинградской области о признании законной выплаты дивидендов в размере около 60 млн руб. за 2013 г. основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям. Копия решения размещена в картотеке судебных дел.

«Взыскать в конкурсную массу ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» с Плешаковой Ольги Александровны – 23 512 587 руб., с Плешакова Александра Петровича – 23 300 996 руб. 80 коп., с Анодиной Татьяны Григорьевны – 3 835 279 руб., с Плешаковой Натальи Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп., с Плешаковой Татьяны Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп.», – говорится в резолютивной части постановления суда. Суд также постановил взыскать с ответчиков в доход государства госпошлину за рассмотрение заявления. При этом суд отказался по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Белокопыта взыскать с ответчиков еще 21,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение месяца.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

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