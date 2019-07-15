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Университет «Синергия» отрицает блокировку своих счетов налоговиками

Университет «Синергия» отрицает информацию о блокировке счетов вуза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета. «Официально информируем о том, что у университета «Синергия» никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», — уточнили в университете.

Ранее издание The Bell сообщило, что Федеральная налоговая служб (ФНС) заблокировала счета университета и бизнес-школы «Синергия». Сумма долга «Синергии» перед бюджетом составила 27,3 млн руб. Средства университета были заблокированы как минимум на 21 банковском счете, писал The Bell. Под блокировкой, по его данным, оказались счета минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова. Сам он в беседе с изданием утверждал, что задолженность почти вдвое меньше.

После блокировки счетов ректор «Синергии» и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юридическое лицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии», гражданину Гватемалы Мариано Геррера. Аветов с конца апреля находится в США. Однако ни он, ни Лобов не считают, что у «Синергии» есть проблемы с финансами или с законом, отмечал The Bell.

В ФНС пояснили, что счета не блокируют полностью, а приостанавливают операции в пределах суммы задолженности. Сейчас «Синергия» не может проводить транзакции и платить партнерам и поставщикам, но вправе получать деньги за услуги. Информация о блокировке есть в базе «СПАРК-Интерфакс», указывал The Bell. ФНС также подтвердила изданию блокировку.