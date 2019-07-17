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Владелец Louis Vuitton обогнал Гейтса в списке самых богатых людей мира

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на вторую строчку сразу в двух рейтингах богатейших людей мира – агентства Bloomberg и журнала Forbes. До этого второе место в списках занимал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Bloomberg оценил состояние Арно в $108 млрд, а Гейтса – в $107 млрд. Оценки Forbes немного ниже: $104,8 млрд у Арно и $103,7 млрд у Гейтса.

Гейтс ни разу не опускался ниже второго места за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Агентство отмечает, что основатель Microsoft мог бы оставаться самым богатым человек в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на развод, который сделал его бывшую жену одной из самых богатых женщин в мире. По оценке Bloomberg, cостояние Безоса после развода составляет около $125 млрд, его экс-супруги – около $40 млрд.