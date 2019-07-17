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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon. ЕК хочет проверить, не нарушает ли правила конкуренции ЕС то, что компания совмещает функции и ритейлера и оценит, и торговой площадки, которая собирает данные своих конкурентов — независимых ритейлеров, говорится в ее сообщении.

«Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы», — указывается в сообщении.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что жители ЕС все чаще покупают интернете, из-за чего конкуренция в розничной торговле усилилась, а покупатели возможность выбрать наиболее выгодные цены. «Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения», — подчеркнула Вестагер. Она добавила, что в ходе расследования будет изучена деловая практика Amazon.

ЕК рассмотрит стандартные соглашения между Amazon и продавцами на ее торговой площадке, которые позволяют розничному бизнесу Amazon анализировать информацию о сторонних ритейлерах. Комиссия также проверит, влияет ли на конкуренцию использование собранных данных. Amazon сообщила, что будет сотрудничать с антимонопольными органами ЕС, уточняет Reuters.