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Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап

Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.

Разработанная KisanHub платформа позволяет оптимизировать цепочки поставок, чтобы уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы. Сейчас ее продукты используют 14 корпоративных клиентов, в том числе крупнейший в мире производитель пива AB InBev.

KisanHub планирует выйти на российский рынок. В качестве потенциальных клиентов компания будет рассматривать предприятия пищевой промышленности и поставщиков свежих продуктов. Стартап рассчитываем начать внедрение продуктов с российскими клиентами в посевном сезоне 2020 г.

Sistema VC основан в 2016 г. АФК «Система» вместе со Сбербанком и «Магинвестом». Среди ключевых инвестиционных проектов фонда онлайн-ритейлер Ozon и маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo.