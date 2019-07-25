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Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап

Ведомости
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Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.

Разработанная KisanHub платформа позволяет оптимизировать цепочки поставок, чтобы уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы. Сейчас ее продукты используют 14 корпоративных клиентов, в том числе крупнейший в мире производитель пива AB InBev.

KisanHub планирует выйти на российский рынок. В качестве потенциальных клиентов компания будет рассматривать предприятия пищевой промышленности и поставщиков свежих продуктов. Стартап рассчитываем начать внедрение продуктов с российскими клиентами в посевном сезоне 2020 г.

Sistema VC основан в 2016 г. АФК «Система» вместе со Сбербанком и «Магинвестом». Среди ключевых инвестиционных проектов фонда онлайн-ритейлер Ozon и маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo.

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Технологии
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Samsung объявила о выпуске смартфонов с гибким экраном в сентябре

Ведомости
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Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщила компания. Точную дату выхода смартфона Samsung не назвала.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung — Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.

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Новости

Северная Корея запустила две ракеты

Ведомости
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КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Они пролетели около 430 км.

Южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, отметили в комитете. Вместе с американскими разведывательными органами они анализируют, снаряды какого типа запустила КНДР. В Пентагоне сказали Fox News, что в курсе сообщений о запуске КНДР ракет и ждут дальнейших подробностей.

Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства.

Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его не беспокоят ракеты малой дальности.

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Политика
Новости

Джонсон сделал первые назначения на посту премьера Великобритании

Ведомости
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Премьер Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров своего правительства, сообщается на его официальной странице в Twitter.

Новым канцлером казначейства стал Саджид Джавид. Ранее он был министром внутренних дел. На этот пост вместо него была назначена Прити Пател. Министерство иностранных дел возглавил Доменик Рааб, в 2018 г. занимавший несколько месяцев должность министра по вопросам Brexit. Он также получил статус первого министра правительства. Министром обороны стал Бен Уоллес, занимавший пост замглавы МВД. Кроме того, министерство торговли возглавила Элизабет Трасс, министерство по вопросам окружающей среды — Тереза Вильерс. На своих постах остались министр по Brexit Стивен Баркли и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Джонсон 23 июля победил на выборах лидера консервативной партии. Накануне он официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После его победы часть министров правительства Терезы Мэй подали в отставку, в том числе главный соперник Джонсона на выборах, бывший глава британского МИД Джереми Хант.

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Политика
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К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

Ведомости
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У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Причины обыска она не уточнила.

Вечером 24 июля полиция также пришла с обыском к политику Дмитрию Гудкову. Это связано с запланированной 27 июля акцией протеста, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Гудкова хотят доставить в Следственный комитет на допрос, написал на своей странице в Twitter его отец.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

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Политика
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К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

Ведомости
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Полиция проводит обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом написал его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, на своей странице в Twitter.

В квартире Гудкова находятся около 10 полицейских, сообщил «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Он связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. Обухов отметил, что связи с Гудковым сейчас нет, к нему едет адвокат. За этот год на политика уже были составлены два протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Третий может грозить ему уголовным делом.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля. В нем приняли участие около 1000 человек, в том числе Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин. Их не допустили до выборов в Мосгордуму, так как более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг из-за недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

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Политика
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В Турции ранили белорусского дипломата

Ведомости
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Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet. Инцидент произошел в Анкаре. Мужчина, открывший огонь, застрелился.

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам.

В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY. «Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», – рассказал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, дипломат в тяжелом состоянии.

В декабре 2016 г. в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Инцидент произошел в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки, посвященной путешествию по России. Преступник проник на мероприятие по документам полицейского и расстрелял выступавшего дипломата в спину. Нападавший был убит турецкой полицией. Совет Безопасности ООН признал убийство Карлова терактом и призвал наказать его исполнителей.

Бизнес
Новости

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Ведомости
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Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). По версии следователей, причиной массовой гибели более 300 пчелосемей стали действия сотрудников компании «Отрадаагроинвест».

Сотрудники предприятия при обработке пшеницы не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей, утверждает СКР. Ведомство возбудило уголовное по ч. 2 ст. 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Это первое дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.

Летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Пчелы гибнут в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. По оценке Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ущерб экономике России может превысить 1 трлн руб.

Россельхознадзор связывает ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство ранее напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы ведомства однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.

Политика
Новости

Путин указал губернатору на ответственность за последствия паводка в Иркутской области

Ведомости
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Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко должен был возглавить процесс ликвидации последствий паводка, передает «Интерфакс».

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», – заявил Путин. По его мнению, губернатору следовало сразу лично возглавить комиссию по ликвидации последствий стихии.

Путин 19 июля посетил регион и остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Жители жаловались Путину на трудности с получением компенсаций и неточность данных о разрушенных стихией домах. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Выбор редактора
Политика
Новости

Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Ведомости
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Депутат Наталья Поклонская перейдет из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Поклонской. Какую должность она займет в комитете, не уточняется.

Поклонская сообщила, что сейчас завершает учебу в Дипломатической академии при МИДе на кафедре международной безопасности и рассчитывает, что полученные знания и прокурорский опыт помогут ей на новой работе. «Плюс ко всему я получила очень важный, очень хороший опыт работы в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы», – отметила депутат. Она добавила, что хотела попасть в комитет по международным делам еще в 2016 г.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова рассказала «Ведомостям», что Поклонская хочет «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». Последнее заседание Госдумы в рамках весенней сессии состоится 25 июля, но переход Поклонской на новую должность формально оформят уже в осеннюю сессию, сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

Осенью того же года Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за доходами, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба. Поклонская в нее не вошла.

Финансы
Новости

Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах к бывшим собственникам «Открытия»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Центробанка в лице банка «Открытие» об обеспечительных мерах к бывшим собственникам и менеджменту банка «ФК Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс». Среди ответчиков – основатель и крупнейший совладелец банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший предправления Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также владелец 53% акций банка – «Открытие холдинг».

ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие» 2 июля. Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб. В тот же день, 2 июля, ЦБ от имени «Открытия» подал в Московский арбитражный суд иск к бывшему руководству банка и предъявил ему упущенную выгоду от потраченных на санацию средств. Сумма иска – 290 млрд руб., сообщал регулятор.

Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты, передал «Интерфакс». Также была арестована квартира бывшего супруга Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве указал, что она принимала меры по сокрытию имущества, к ним можно отнести и расторжение брака. По словам представителей ответчиков, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.

Политика
Новости

Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что интересам двух стран и их народов «отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах». Путин пожелал Джонсону успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».

Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьера Великобритании. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила его стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Выступая перед журналистами, Джонсон повторил свое обещание завершить Brexit до 31 октября.

Ранее Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии Великобритании. Выборы нового председателя партии, который автоматически становится премьером страны, начались после того, как Тереза Мэй объявила об отставки с этого поста. Мэй трижды безуспешно пыталась провести через британский парламент соглашение с ЕС о выходе из него, но не нашла поддержки у депутатов. Парламентариев не устроило фактическое сохранение контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

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