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«Вера-Олимп» может купить лидера наружной рекламы в России

Ведомости
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Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 48,57% Russ Outdoor, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ведомства подтвердил изданию эту информацию, но деталей не раскрыл.

Два собеседника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что «Вера-Олимп» подала заявку в ФАС. Свои доли продают миноритарные акционеры, ВТБ и JCDcaux останутся совладельцами оператора, говорят они. Представитель Russ Outdoor пообещал предоставить комментарий позднее.

По словам источников РБК, свои пакеты продают три из пяти акционеров RussOutdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Другие акционеры – ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%) – не будут пользоваться правом преимущественного выкупа этих пакетов.

Владельцы группы «Вера-Олимп» – Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Об интересе «Вера-Олимпа» к покупке Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 г. ВТБ и JCDecaux согласовали продажу пакета Russ Outdoor в начале июля, рассказали три источника РБК, близких к сторонам сделки. Весной группа также купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД.

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Компания-владелец рассказала о судьбе экипажа задержанного на Украине танкера

Ведомости
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Российские моряки с танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил, находятся в безопасности и направляются домой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Альтомар шиппинг». Он подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании, и уточнил, что его купили этой зимой, т. е. после инцидента в Керченском проливе.

Посольство России на Украине не смогло подтвердить эту информацию, отмечает ТАСС. «Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», – сказал представитель посольства.

Как сообщил «Интерфаксу» конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации «Волго-Донского судового агентства» (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit действительно раньше носил название Neyma, ВДСА продало его компании «Альтомар шиппинг» из Геленджика.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). Ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. СБУ считает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены.

Число россиян на танкере не уточнялось. Источник «Интерфакса» утверждает, что на судне около 15 человек. В МИД России пообещали, что последствия не заставят себя ждать, «если речь идет о захвате россиян в заложники». Внешнеполитическое ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

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Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.

Доллар в это же время стоил 62,99 руб., подешевев на 31 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 26 июля, он установлен на уровне 70,29 руб. (-3 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 4 коп. до 63,16 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг растет. В 15.43 мск нефть Brent стоила $64,11 за баррель (+1,45%), нефть WTI – $56,79 за баррель (+1,60%).

Евро в 2019 году отметил свое 20-летие

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МИД России предупредил Украину о последствиях задержания российского судна

Ведомости
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Министерство иностранных дел России выясняет обстоятельства инцидента с задержанием Украиной российского танкера, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – сказал он.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). По данным ведомства, этот российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Готовится ходатайство для ареста судна. СБУ считает, что танкер под флагом России, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены. Число россиян на танкере не уточнялось.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

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Политика
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Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля

Ведомости
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Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.

Как свидетельствует информация на сайте Ассоциации европейского бизнеса (AEB), она присоединилась к заявлению. Также к заявлению присоединились Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата.

Предприниматели также обратили внимание на неудовлетворительное качество перевода во время слушаний 9 июля, на которых был продлен арест Дельпаля. Просьбу Дельпаля о приглашении дополнительного переводчика отклонили, отмечается в заявлении. «Филипп Дельпаль заслуживает справедливого обращения, по меньшей мере, переведения под домашний арест на время следствия», – говорится в заявлении.

Дельпаль – один из обвиняемых по делу Baring Vostok. Помимо него фигурантами дела являются основатель фонда Майкл Калви, еще двое сотрудников Baring Vostok, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело заведено по заявлению акционера «Восточного» Шерзода Юсупова.

В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты по-прежнему в СИЗО. Помимо Кордичева, давшего показания на других обвиняемых, никто не признал вину.

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Политика
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Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, передает «РИА Новости».

Как заявила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. По ее словам, итоговое решение о жалобе Соболь состоится в пятницу, 26 июля.

В свою очередь Соболь написала в Twitter, что продолжит голодовку в знак протеста против отказа в допуске на выборы и будет требовать встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. «Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата в Мосгордуму», – отметила она.

Значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, директора ФБК Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста.

Жалобу Гудкова на отказ в регистрации рабочая группа Мосгоризбиркома также ранее отклонила. Политик обещал обжаловать это решение.

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Бизнес
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В Магнитогорске произошел пожар на фабрике, открытой Путиным неделю назад

Ведомости
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На новой агломерационной фабрике, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, утром 25 июля произошел пожар, сообщило управление МЧС по Челябинской области. Погибших и пострадавших нет, на работе предприятия происшествие не сказалось, отмечается в сообщении.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9.44 по местному времени (7.44 мск), пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данным МЧС, горела транспортная лента в наклонной галерее. Пожар был полностью потушен менее чем за час.

Аглофабрика была запущена 19 июля, на открытии присутствовали президент Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ожидается, что предприятие будет производить по 5,5 млн т агломерата в год для последующей выплавки чугуна и стали.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших металлургических заводов в России, производит по 12 млн т металлургической продукции в год при общероссийском производстве 71,3 млн т.

Политика
Новости

Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на Конституцию

Ведомости
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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом политик рассказал после допроса в Следственном комитете.

По словам Гудкова, следователь спрашивал его о том, каким образом он стал кандидатом в депутаты Мосгордумы, за счет каких средств финансировалась его избирательная кампания и кто его поддерживал в ходе нее. Также было много вопросов, связанных с разными акциями и митингами, добавил политик. «По этим вопросам я воспользовался 51-й статьей Конституции», – сказал Гудков.

Политик отметил, что вместо ответов на эти вопросы рассказал следователю о том, как несправедливо устроена избирательная система и как незаконно забраковали подписи, которые он сдал в избирком.

По словам Гудкова, в следующий раз он должен явиться в Следственный комитет вечером 25 июля. В его присутствии будут досматриваться изъятые у него гаджеты. Гудков рассказал, что при обыске у него изъяли четыре компьютера и телефон. Также политик должен явиться на допрос днем 26 июля. Гудков проходит по делу как свидетель.

Накануне вечером у Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста. Также ряд независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы были вызваны на допрос, в том числе Геннадий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Лукашенко пригрозил белорусскому правительству тюрьмой из-за падежа скота

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой членам правительства из-за падежа скота, сообщается на его сайте.

Это произошло во время поездки белорусского лидера в Ветковский район Гомельской области. Руководство района указало на проблемы с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня 2018 г. Одной из причин чиновники назвали падеж скота, но Лукашенко выразил уверенность, что «проблема комплексная, и падеж скота – это следствие, а не причина».

Решать проблему надо через строгое соблюдение технологий, подчеркнул президент. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» – отметил он и потребовал взять ситуацию с падежом скота под жесткий контроль. «Еще раз повторяю для правительства и на будущее, – продолжил он. – За падеж скота сядете в тюрьму. 85 000, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?»

Президент поручил генпрокуратуре продолжить заниматься этим вопросом. «Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это, – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – заключил он.

В августе 2018 г. Лукашенко совершил поездку в Оршанский район Витебской области, после которой провел совещание и указал на «пофигическое отношение правительства к поручениям президента». Президент потребовал, в частности, немедленного увольнения двух членов правительства – министра промышленности Виталия Вовка и министра строительства Анатолия Черного.

Политика
Новости

Матвиенко поддержала идею Володина об усилении роли парламента в России

Ведомости
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Основные положения Конституции не нуждаются в коренных изменениях, но некоторые уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо «совершенствование законодательства, касающегося баланса ветвей власти».

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. По его мнению, усиление роли парламента «соответствовало бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивало бы более высокий уровень ответственности» в работе кабинета министров.

Матвиенко согласилась, что роль парламента должна расти, но Россия, по ее мнению, должна оставаться президентской республикой. «Не движемся ли мы к парламентской республике? Не движемся. К усилению роли парламента, да, я поддерживаю», – сказала Матвиенко (ее цитирует ТАСС). При этом она отметила, что сейчас у парламентариев широчайшие полномочия, но они ими не всегда эффективно пользуются.

Ранее премьер Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Володина, говорил, что никакие фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны. По его мнению, никакая донастройка политической системы не должна затрагивать положений о правах и свободах граждан и нормы о президентской республике.

Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России

Политика
Новости

Матвиенко допустила возможность нарушения прав кандидатов на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что некоторым кандидатам в Мосгордуму могли несправедливо отказать в регистрации, передает «Интерфакс».

Она порекомендовала кандидатам, усматривающим нарушения в действиях окружных избиркомов, обратиться в Мосгоризбирком, в Центризбирком, а затем в суд. «Надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли», – отметила она.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается скандалами: значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста. На согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов 20 июля на проспекте Сахарова пришло до 22 500 человек. На том митинге выступили незарегистрированные кандидаты и политик Алексей Навальный, который поставил властям ультиматум: если кандидатов не зарегистрируют, они и их сторонники продолжат протесты.

Симоновский районный суд Москвы 24 июля арестовал Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в следующие выходные. В домах кандидатов, участвовавших в протестах, прошли обыски: следователи пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Их вызвали на допрос, как и юриста ФБК Любовь Соболь, муниципального депутата Юлию Галямину, а также экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Следственный комитет утром 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму. До здания Мосгоризбиркома дошли около 1000 человек. Они требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым, однако он в этот день был на даче. Вечером полиция разогнала протестующих.

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Forbes впервые оценил доходы российских блогеров

Ведомости
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Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube.

Авторы рейтинга полагают, что молодой аудитории интереснее следить за ровесниками, а не за «навечно прописавшимися в прежнем рейтинге Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, Валерием Меладзе, Григорием Лепсом и другими персонажами из 1990-х и 2000-х».

После изменения методологии четверть мест в рейтинге звезд заняли популярные видеоблогеры, которые зарабатывают на рекламных интеграциях и партнерских проектах. Телеведущая и автор шоу на YouTube Ксения Собчак заняла 12 место в рейтинге с годовым доходом в $1 млн. Автор блога в Instagram и продюсер Настя Ивлеева заняла 14 место, ее доход оценили в $0,9 млн. Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь за год заработал $1,4 млн, у него в рейтинге 18 место. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) за год заработал $2,7 млн и занял 21 место. Важным источником его заработка является контракт со Сбербанком: блогер является его амбассадором с 2017 г.

Блогер Kate Clapp (Екатерина Трофимова) заработала на рекламе косметики $0,5 млн и заняла 27 место. YouTube-блогер Саша Спилберг, которой 21 год, заработала $0,7 млн и заняла в рейтинге 30 место. Музыкант Илья Прусикин, основатель группы Little Big, за год заработал $1 млн и получил 35 место в рейтинге звезд. Согласно подсчетам издания, Максим Голополосов, известный как Макс +100500, за год заработал $0,7 млн (36 место в рейтинге). Бывшая участница КВН и Instagram-блогер Ида Галич заняла в рейтинге 39 место с доходом $0,8 млн.

Лидером рейтинга с доходами в $11,5 млн стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На втором месте – Ольга Бузова, доходы которой оценены в $4,4 млн.

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