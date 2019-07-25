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«Вера-Олимп» может купить лидера наружной рекламы в России

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 48,57% Russ Outdoor, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ведомства подтвердил изданию эту информацию, но деталей не раскрыл.

Два собеседника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что «Вера-Олимп» подала заявку в ФАС. Свои доли продают миноритарные акционеры, ВТБ и JCDcaux останутся совладельцами оператора, говорят они. Представитель Russ Outdoor пообещал предоставить комментарий позднее.

По словам источников РБК, свои пакеты продают три из пяти акционеров RussOutdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Другие акционеры – ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%) – не будут пользоваться правом преимущественного выкупа этих пакетов.

Владельцы группы «Вера-Олимп» – Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Об интересе «Вера-Олимпа» к покупке Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 г. ВТБ и JCDecaux согласовали продажу пакета Russ Outdoor в начале июля, рассказали три источника РБК, близких к сторонам сделки. Весной группа также купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД.