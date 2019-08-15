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Минтранс сообщил о пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний»

При аварийной посадке самолета Airbus «Уральских Авиалиний», который выполнял рейс в Симферополь из аэропорта «Жуковский», есть пострадавшие, говорится в сообщении Минтранса. У двоих пассажиров тяжелые травмы: у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника. Они были доставлены в больницу города Жуковский. Общее число пострадавших достигло 23 человек, передает ТАСС. Остальные пассажиры на автобусах вернулись в аэропорт. Всего на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах передал информацию о десяти пострадавших, в числе которых трое детей.

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А-321, который выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Вынужденное приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе, поэтому экипаж принял решение о посадке.

Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, отмечается в материалах Минтранса. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский». Следственный комитет сообщил о том, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).