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Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Ведомости
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.

Сделку уже одобрили советы директоров Hasbro и Entertainment One, теперь им предстоит получить разрешение регулирующих органов. Компании ожидают, что она будет завершена в IV квартале 2019 г.

Hasbro – крупнейшая в мире компания по производству игрушек. Ей принадлежат права на такие бренды, как «Трансформеры», «Звездные войны», «Покемоны», My Little Pony и др. Кроме того, у Hasbro есть права на настольные игры «Монополия» и «Дженга».

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Twitter пожаловался в Верховный суд на штраф в 3000 рублей

Ведомости
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Верховный суд зарегистрировал жалобу Twitter на выписанный штраф в размере 3000 руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет», – сказала представитель суда, уточнив, что это решение будет принято до начала октября.

В начале апреля Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновной по ст. 19.7 КоАП («Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений, предоставление которых предусмотрено законом») и оштрафовал на 3000 руб. Позже компания пыталась оспорить вынесение штрафа в Мосгорсуде, но решение нижестоящей инстанции было признано законным.

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Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач

Ведомости
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Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу, Росгвардия не сможет требовать только объекты в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также объекты культурного наследия. Речь идет о служебно-боевых задачах в соответствии с некоторых пунктами Федерального закона «О войсках национальной гвардии России». К примеру, для охраны общественного порядка, контртеррористической операции, содействия ФСБ в охране госграницы.

Для предоставления здания или участка Росгвардии надо будет отправить письменный запрос, при экстренных ситуациях будет достаточно запроса в устной форме (однако через сутки надо будет отправить также письменное подтверждение). У местных властей будет 10 дней для принятия решения.

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Авто
Новости

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Ведомости
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Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на форумы сотрудников. В компании газете подтвердили эту информацию.

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании. ГАЗ откажется от этой меры, если ситуация на рынке стабилизируется.

ГАЗ ожидает, что рынок легковых коммерческих автомобилей может сократиться на 15% по итогам 2019 г. В таком случае производство сократится примерно на ту же величину. В концерне считают, что на рынок негативно влияют высокие ставки по кредитам, инфляция, сокращение господдержки и инвестиций в основной капитал, а также завершение крупных федеральных строек. Кроме того, из-за санкций у ГАЗа могли возникнуть проблемы с поставками компонентов, в частности для двигателя Evotech, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она попала под санкции США вместе с другими компаниями бизнесмена, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.

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Политика
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Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Ведомости
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Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. На выходе из спецприемника с утра был автозак и полицейские, они не стали задерживать Навального.

Суд арестовал Навального за призывы выйти на несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Через три дня после ареста он пожаловался на плохое самочувствие, и его отправили на лечение в 64-ю городскую больницу. Врачи диагностировали у политика аллергическую реакцию в виде крапивницы. После лечения его направили обратно в спецприемник.

Навальный считает, что его отравили. Он подал заявление в Следственный комитет с просьбой провести химико-токсикологическую экспертизу, изучить видео с камер в спецприемнике и проверить его сотрудников на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий.

Начальник спецприемника, где находился Навальный, просил суд приостановить административный арест на то время, что политик провел в больнице. Однако Симоновский районный суд накануне отказался продлить политику срок ареста.

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Экономика
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Зарплаты бюджетников на уровне майских указов смогли удержать только четыре региона

Ведомости
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Большинство регионов по итогам первой половины 2019 г. не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов по всем категориям, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Целевые показатели полностью достигнуты только в четырех регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне.

Хуже всего ситуация оказалась с зарплатами работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов – четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала.

В мае 2012 г. президент Владимир Путин поручил к 2018 г. увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели.

В июне Счетная палата заявила, что майский указ по зарплатам медиков почти 60% регионов не выполнили. Минздрав с выводами аудиторов не согласился. В министерстве сказали, что, по данным Росстата, в 2018 г. целевые показатели по зарплате среднего медперсонала были выполнены во всех субъектах, младшего – в 81, а отклонение в пределах 5% считается выполнением.

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Технологии
Новости

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Ведомости
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Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о смартфонах новой линейки Pro iPhones. Новые модели заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Помимо этого компания планирует до конца года представить обновленные iPad Pro, новую модель Apple Watch и модернизированный MacBook Pro. Последний станет самым большим ноутбуком Apple c 2012 г. Его обновленная версия выйдет впервые за последние три года.

По информации источников Bloomberg, также будут представлены новые модели аксессуаров, в том числе AirPods и HomePod. Компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV + video и Apple Arcade.

Представитель Apple не стал комментировать информацию агентства.

Как отмечает Bloomberg, Apple рассчитывает, что вывод новых продуктов на рынок будет способствовать росту продаж в IV квартале 2019 г. и в период праздников.

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Экономика
Новости

Moody's ухудшило прогноз по росту российской экономики

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.

Прогноз на 2020 г. остался на уровне 1,5%. Кроме того, Moody's ожидает, что инфляция в России составит 4,6% в 2019 г. и 4% в 2020 г.

Ожидается, что рост экономики замедлится также в Китае, Австралии, Японии, Южной Корее, Индии, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии. В целом мировая экономика, по прогнозам Moody's, вырастет на 2,7% в 2019 и 2020 гг.

По прогнозу Минэкономразвития до 2024 г., по итогам 2019 г. российский ВВП должен вырасти на 1,3%. В 2020 г. рост экономики ускорится до 2,1%, считают в министерстве.

Бизнес
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РБК: «дочка» «Газпрома» купит бурового подрядчика Ротенбергов за 47 млрд рублей

Ведомости
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Дочерняя структура «Газпрома» – «Газстройпром» – и владельцы буровой компании «Газпром бурение» во главе с бизнесменом Игорем Ротенбергом договорились о сумме сделки, в результате которой «дочка» газового холдинга предположительно получит контроль над его главным буровым подрядчиком, пишет РБК со ссылкой на источник в структурах «Газпрома» и собеседника, близкого к продавцам.

По информации одного из источников, за 100% «Газпром бурения» изначально продавцы хотели получить около 100 млрд руб., но в результате переговоров акционеры подрядчика согласились на меньшую сумму – 47 млрд руб. По словам источника, близкого к продавцам, сделка будет закрыта осенью. Структуры Ротенберга купили «Газпром бурение» в 2011 г. за 4,1 млрд руб.

Официальный представитель «Газпром бурения» заявил изданию, что Аркадий Ротенберг с 2011 г. инвестировал 40 млрд руб. в развитие компании (в том числе в покупку и ремонт бурового оборудования). Источник, близкий к «Газпром бурению», заявил РБК, что Ротенберги купили «Газпром бурение» с убытками и долгами по налогам, а выставили на продажу прибыльный актив. В 2010 г. чистый убыток компании оценивался в 2,8 млрд руб., налоговые долги и пени – 4 млрд руб. По итогам 2018 г. выручка «Газпром бурения» составила 79 млрд руб., чистая прибыль – 9 млрд руб. По итогам этого года прибыль компании ожидается на уровне 20 млрд руб.

На данный момент мажоритарным акционером «Газпром бурения» является Игорь Ротенберг с долей 78,8% акций. Еще 16,3% находятся в собственности у ЗПИФ «Оскар», 5% – у бизнесмена Александра Замятина. Представитель семьи Ротенбергов и руководитель пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов не стали комментировать РБК информацию о сделке.

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Политика
Новости

Суд отказался продлить арест Навальному из-за его госпитализации

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы отказался продлить срок административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, засчитав ему время госпитализации в срок ареста, передает «Интерфакс».

«Суд не находит оснований для приостановления ареста Навального», – заявил судья Валентин Кулешов.

С заявлением о приостановлении ареста оппозиционера в суд обратился начальник спецприемника № 1, где Навальный отбывает арест на 30 суток. Согласно заявлению, начальник спецприемника попросил суд «рассмотреть вопрос о приостановлении исполнения наказания на период нахождения Навального в стационаре и определить порядок его дальнейшего исполнения».

Навального направили в спецприемник для отбывания ареста 24 июля. Ранее суд признал его виновным в призывах к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста. Через три дня политик стал жаловаться на плохое самочувствие. 28 июля его отправили на лечение в 64-ю городскую больницу. Врачи поставили ему диагноз: аллергическая реакция в виде крапивницы. После лечения 29 июля политика направили обратно в спецприемник.

1 августа Навальный подал заявление в Следственный комитет, в котором утверждал, что его отравили в спецприемнике. Он требовал провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления отравляющего вещества, просил изучить видео с камер и проверить сотрудников спецприемника на предмет превышения должностных полномочий и халатность. Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев утверждал, что в анализах политика отравляющие вещества обнаружены не были.

Все административные аресты Алексея Навального

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК узнал о планах России и Украины провести обмен по формуле «33 на 33»

Ведомости
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Россия и Украины близки к завершению процесса обмена удерживаемыми гражданами, обсуждается обмен по формуле «33 на 33» без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. Два других источника – они знакомы с деталями переговоров с обеих сторон – подтвердили обсуждение обмена по этой формуле.

По словам одного из них, освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Будет ли главред включен в этот раунд обмена, он не уточнил. Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России принципиален факт его освобождения, подчеркнул другой источник.

Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, источники РБК сказать затрудняются.

Два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны, сообщили, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что она находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется.

Ранее 22 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, есть ли подвижки в вопросе обмена удерживаемых лиц, ответил: «Определенные контакты на этот счет осуществляются».

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По их информации, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.

Экономика
Новости

Минэкономразвития выступило против дальнейшего сокращения прав миноритариев

Ведомости
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Министерство экономического развития считает «оптимальным» нынешний порог в 1% акций, позволяющий акционерам обращаться в суд с исками о возмещении убытков акционерного общества (АО) к его менеджерам и членам совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией ведомства. По его словам, изучить возможность повышения порога поручил президент Владимир Путин.

Собеседник агентства сообщил, что в Минэкономразвития считают нецелесообразным повышение порога, «поскольку общая доля акций, принадлежащих владельцам минимального пакета, как правило, не превышает 10%». Существующий ценз, по мнению Минэкономразвития, позволяет миноритарным акционерам объединяться, чтобы подавать коллективные иски к руководству акционерного общества, защищая компанию от недобросовестных действий руководства.

15 августа Путин подписал указ, усложняющий доступ миноритариев к информации о других акционерах и компании. По закону акционеры, владеющие как минимум 1% голосующих акций, могут запросить информацию о других акционерах. Согласно поправкам, теперь регистратор сможет им в этом частично или полностью отказать, если у эмитента бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации.

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