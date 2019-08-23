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В Москве открыли первый шоурум автомобилей Aurus

На территории комплекса «Москва-сити» открыли первый шоурум автомобилей Aurus. В галерее представлена модель Senat, которая будет стоить 18 млн руб., заявил на открытии гендиректор дистрибуторской компании «Аурус» Адиль Ширинов. Эту цену ранее называл и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Цена лимузина и других моделей будет объявлена позже, отметил Ширинов. Купить машину пока нельзя – по-прежнему принимаются заявки без обязательств сторон. Розничные продажи стартуют в 2020 г. По словам Ширинова, сейчас в портфеле примерно 500 заявок.

Проект создания автомобилей Aurus на единой модульной платформе был профинансирован из федерального бюджета и обошелся в более чем в 12 млрд руб. Машины выпускаются мелкими сериями на мощностях главного разработчика – ФГУП «НАМИ». У этого научного центра – 63,5% в «Аурусе», еще 36% – у фонда Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 0,5% – у «Соллерса» Вадима Швецова.

Мощности НАМИ позволяют выпускать до 250 машин в год. В 2020 г. планируется выпустить до 200 шт. В конце 2020 г. – начале 2021 г. начнется уже серийное производство Aurus – в Татарстане на заводе совместного предприятия Ford Sollers, которое контролируется «Соллерсом». Проектная мощность завода – до 5000 машин, на нем будут выпускать все модели Aurus, пояснил Ширинов. Пока сертификацию прошли седан и лимузин, на очереди минивэн и кроссовер. По словам Ширинова, их планируется показать публике в 2020 г.