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Умер бизнесмен, занимавший 11-ю строчку в рейтинге миллиардеров Forbes

На 80-м году жизни умер бизнесмен Дэвид Кох, сообщает Bloomberg со ссылкой на его официального представителя Кристин Николас. Вместе со своим братом Чарльзом Кохом он занимал 11-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием в $50,5 млрд.

Как пишет Bloomberg, большую часть его состояния составляет 42%-ная доля в Koch Industries – одной из крупнейших корпораций США, выручка которой – около $110 млрд в год. Ее деятельность включает, в частности, переработку нефти, производство удобрений и автомобильных компонентов, а также инвестиции.

Дэвид Кох, как и его брат, стал известен скорее за продвижение своих идей, нежели за деловую хватку, отмечает агентство. Он придерживался либертарианских взглядов и поддерживал республиканскую партию США. На его деньги были выращены такие политические фигуры, как вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, подчеркивает Bloomberg. Вместе с тем Кохи не были сторонниками Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. Причиной стали расхождения в вопросе свободного рынка.

В июне 2018 г. он отошел от дел в Koch Industries из-за проблем со здоровьем. Кох проживал в Нью-Йорке и был богатейшим жителем города, пишет Bloomberg.