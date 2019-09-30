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Палладий подорожал до рекордных $1700 за унцию

Цена палладия выросла в понедельник, достигнув рекордной отметки $1700 за унцию, пишет Financial Times: металл дорожает на ожиданиях усиления дисбаланса между спросом и предложением на фоне ужесточения требований к выбросам в автомобильной промышленности. Рост с начала года составил 33%, это один из самых высоких показателей среди сырьевых товаров.

По данным Bloomberg, цена поднималась до $1701,93, хотя затем снизилась.

Рост продаж автомобилей в мире замедляется, но спрос на палладий, используемый в каталитических конвертерах, растет из-за более жестких требований к экологичности автомобилей в Китае. Кроме того, после «дизельгейта» европейские водители продолжают пересаживаться с дизельных автомобилей на бензиновые, в которых преимущественно используются палладиевые катализаторы.

«Мы с трудом можем себе представить, где рынок возьмет достаточно металла, в то время как спрос продолжает расти, а предложение остается ограниченным, – говорится в отчете UBS. – При этом есть вероятность чрезмерного роста рынка и его подверженности [резкой коррекции] в периоды ухода от риска, особенно в контексте напряженности в [международной] торговле и замедления роста мировой экономики».