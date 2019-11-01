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«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина. По его словам, в текущих налоговых условиях проект будет нерентабельным.

«При необходимых для бурения 30 скважинах и применении методов повышения нефтеотдачи в целях наращивания добычи нефти NPV (Net present value, чистая приведенная стоимость) проекта составит минус 10,2 млн евро. При таком сценарии участие компании в проекте будет под вопросом», – пояснил Улитин.

«Зарубежнефть» и Cupet подписали договор на 25 лет на опытно-промышленные работы, доразведку и применение методов роста нефтеотдачи пластов на Бока де Харуко в 2011 г. Договором предусмотрен раздел продукции, что предполагает вложения «Зарубежнефти», являющейся подрядчиком Cupet. Партнеры имеют равные доли в проекте.

В начале октября премьер Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу. Он участвовал в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. По словам Улитина, до 2023 г. должны быть пробурены три скважины. Перед визитом Медведева на Кубу гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов встречался с властями Кубы и руководством Cupet и обсуждал возможность предоставления проекту льгот, например снижения налога на прибыль с 25 до 15%, продления налоговых каникул, пересмотра формулы определения цены на нефть, продления разрешения на использование средств спецсчета, куда должна быть перечислена задолженность Кубы перед Россией, пояснил Улитин.

Задолженность Кубы перед Россией после списания большей части долга составляет более $1 млрд. Ранее власти двух стран договорились использовать спецсчета для финансирования части работ российских компаний в кубинских проектах.