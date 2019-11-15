Час назад / Бизнес

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Ведомости
Ведомости

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок. Эту информацию подтвердил изданию источник, отметив, что сократился и рекламный бюджет.

По данным The Bell, за девять месяцев текущего года компания заключила контракты на продвижение в СМИ и соцсетях на 491 млн руб. За тот же период 2018-го на эти цели был потрачен 921 млн руб., а за весь прошлый год – 1,46 млрд руб.

Представитель «Аэрофлота» отказался комментировать изданию эту информацию. Сокращение PR-бюджета связано с общей оптимизацией расходов в условиях беспрецедентно дорогого топлива, объяснил «Ведомостям» источник, близкий к группе компаний. В 2017–2018 гг. авиакеросин серьезно подорожал, в 2019-м цены продолжили расти, хоть и меньшими темпами, добавил собеседник. При этом авиакомпании, по его словам, не могут повышать цены из-за ограниченности платежеспособного спроса.

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За девять месяцев текущего года выручка «Аэрофлота» выросла на 11% до 422 млрд руб., но чистая прибыль упала в 2,2 раза и составила 7,25 млрд руб.

Как отмечает The Bell, в условиях сокращения PR-бюджета «Аэрофлоту» будет трудно бороться с негативными последствиями скандала, разгоревшегося на этой неделе. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» лишил своего пассажира 400 000 бонусных миль за провоз в качестве ручной клади слишком большого (сверх разрешенной для салона самолета нормы) кота.

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