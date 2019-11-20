«Дочка» Сбербанка установит постаматы во всех магазинах «Дикси»

«Сберлогистика» поставит свои постаматы во всех магазинах «Дикси» и «Виктория» на условиях аренды, а «Дикси» сможет использовать их для выдачи собственных онлайн-заказов. Первые 2000 постаматов будут установлены в течение 2020 г. Такая услуга становится необходимой для любой современной розничной сети, считает главный исполнительный директор ГК «Дикси» Игорь Плетнев.