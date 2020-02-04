«Коммерсантъ» узнал о планах властей ограничить экспорт медицинских масок
Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в фармацевтической отрасли.
По словам собеседника газеты, Минпромторг начал подготовку проекта нормативно-правового акта о временном запрете на экспорт средств защиты. В министерстве опасаются возникновения дефицита медицинских масок в России из-за коронавируса, отметил источник. По данным издания, ажиотажный спрос на них уже привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях. Другой неназванный собеседник подтвердил, что планы по временному запрету обсуждаются в правительстве.
По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, временный запрет на экспорт позволит обеспечить внутренний рынок и не ударит существенно по доходам экспортеров медицинской продукции. Как пишет издание, ажиотажный спрос на медицинские маски в России в связи с распространением коронавируса привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях. Запросы на поставку медицинских масок поступают из других стран, в том числе — из Китая и Таиланда, рассказали участники рынка.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией, которое началось с вспышки в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года, зарегистрированы в 23 странах, в том числе в России. Количество зараженных приближается к 20 тысячам, умерших от пневмонии, вызываемой вирусом, более 400.