«Коммерсантъ» узнал о планах властей ограничить экспорт медицинских масок

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, временный запрет на экспорт позволит обеспечить внутренний рынок и не ударит существенно по доходам экспортеров медицинской продукции. Как пишет издание, ажиотажный спрос на медицинские маски в России в связи с распространением коронавируса привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях. Запросы на поставку медицинских масок поступают из других стран, в том числе — из Китая и Таиланда, рассказали участники рынка.