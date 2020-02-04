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Лукашенко объяснил задержание руководителей сахарных заводов связями с Москвой

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины задержания директоров всех четырех сахарных заводов страны, сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, они создали в Москве «прокладку» – торговый дом, которому по бросовым ценам продавали белорусский сахар. Сам торговый дом продавал сырье уже по рыночной стоимости, а разницу взятками «отдавали директорам заводов», пояснил белорусский лидер.

«Такого в Беларуси еще не было», — сказал Лукашенко, пообещав, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности «подробно расскажет об этом деле».

О задержании руководства всех сахарных заводов Белоруссии стало известно в конце января. В частности, были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Среди задержанных руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщают источники Tut.by. Всего, по их данным, задержаны 11 человек.

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