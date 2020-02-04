Лукашенко объяснил задержание руководителей сахарных заводов связями с Москвой

О задержании руководства всех сахарных заводов Белоруссии стало известно в конце января. В частности, были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Среди задержанных руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщают источники Tut.by. Всего, по их данным, задержаны 11 человек.