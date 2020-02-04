Макао закрыл все казино на две недели из-за коронавируса
Администрация Макао, специального административного района Китая, где находится крупнейший игорный центр, закрыла на две недели все казино для борьбы с коронавирусом. Стремительное распространение инфекции, которое пришлось на празднование Нового года по лунному календарю, уже ударило по потребительскому спросу в Китае. Между тем, выручка казино Макао более чем в шесть раз превышает доходы игорных заведений Лас-Вегаса, отмечает The Wall Street Journal.
Число зараженных в Китае превысило 20 000 человек, число погибших достигло 425. Зарегистрирован второй случай летального исхода за пределами Китая – на этот раз в Гонконге; умер человек, приехавший из Уханя, города, где находится очаг распространения вируса. Первый такой случай произошел в субботу – на Филиппинах умер человек, также приехавший из Уханя.
Некоторые политики и врачи Гонконга, где выявлено 15 заразившихся, призывают главу администрации Кэрри Лам полностью закрыть границу с Китаем, пишет WSJ. Вечером во вторник Гонконг закроет некоторые из наиболее активно использующихся контрольно-пропускных пунктов. Ранее Гонконг приостановил автомобильное и паромное сообщение с материковым Китаем и сократил вдвое число авиарейсов.