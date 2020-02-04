Макао закрыл все казино на две недели из-за коронавируса

Администрация Макао, специального административного района Китая, где находится крупнейший игорный центр, закрыла на две недели все казино для борьбы с коронавирусом. Стремительное распространение инфекции, которое пришлось на празднование Нового года по лунному календарю, уже ударило по потребительскому спросу в Китае. Между тем, выручка казино Макао более чем в шесть раз превышает доходы игорных заведений Лас-Вегаса, отмечает The Wall Street Journal.