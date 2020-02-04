WSJ: Владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд
Владелец Нью-йоркской фондовой биржи, компания Intercontinental Exchange (ICE) предложила интернет-торговой площадке eBay приобрести ее за $30 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников издания, ICE намерена приобрести eBay по цене выше рыночной капитализации. Последняя составляет более $28 млрд долларов. Как пишет WSJ, стороны еще не начали переговоры о сделке. Но в eBay изучают поступившее предложение и пока не гарантируют свое согласие на продажу электронной торговой площадки.
ICE кроме Нью-йоркской биржи управляет фьючерсными биржами по всему миру. В 2001 г. она приобрела Лондонскую международную нефтяную биржу, в 2018 г. — Чикагскую фондовую биржу. Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ. eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в своем последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в первом квартале.
eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 г. американским программистом Пьером Омидьяром. Компания приобрела свое современное название в 1997 г. Как пишет WSJ, eBay был пионером в электронной коммерции и старался не отставать от конкурентов, таких как Amazon. Компания стремилась дистанцироваться от своей репутации онлайн-аукциона.