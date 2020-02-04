WSJ: Владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд

eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 г. американским программистом Пьером Омидьяром. Компания приобрела свое современное название в 1997 г. Как пишет WSJ, eBay был пионером в электронной коммерции и старался не отставать от конкурентов, таких как Amazon. Компания стремилась дистанцироваться от своей репутации онлайн-аукциона.