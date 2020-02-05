Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ

Летом 2015 г. Пономарев подал спецдекларацию. В ней он перечислил принадлежащее ему имущество на 66,5 млрд руб. Среди источников его приобретения бизнесмен также указал мировое соглашение с ИКЕА. Амнистировать свои капиталы Пономарев решил через 12 дней после начала действия закона «О добровольном декларировании» (вступил в силу 13 июля 2015 г.). В июне 2017 г. против Пономарева возбудили дело сразу по нескольким статьям, в том числе о неуплате налогов с выплаты от IKEA. В этот раз его подозревали в уходе от налогов (ст. 199 УК), ущерб государству был оценен в 4,7 млрд руб. Защита Пономарева требовала прекратить дело, указывая на незаконность преследования за сделки, указанные в спецдекларации. СКР отказался, заявив, что Пономарев в период подачи декларации был фигурантом уголовного расследования, несмотря на то, что ранее Чайка признал возбуждение дела незаконным.