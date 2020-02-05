Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ
Бизнесмен Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c IKEA и приговоренный в 2019 г. к восьми годам колонии, считает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов, пишет РБК. По информации издания, об этом он в начале декабря написал в письме Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал пост премьера. Помимо этого адвокат осужденного Владимир Постанюк направил обращение с аналогичными утверждениями председателю думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. С копиями документов ознакомился РБК.
В письме Пономарев утверждает, что он первым в России подал спецдекларацию на 66,5 млрд руб. Документу был присвоен номер 000001. Благодаря данным из декларации следователи смогли арестовать его активы на 36,3 млрд руб., считает он.
Бизнес Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов. В 2010 г. «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Пономарева в результате заключения мирового соглашения с IKEA получили 25 млрд руб. После этого САЭ и Пономарев заключили договор хранения. Сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке, так как счет самой компании был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада. Держать такую сумму на этом счету было невозможно, пояснила РБК адвокат бизнесмена Анна Ставицкая. Через несколько лет правоохранительные органы посчитали договор хранения уходом от налогов. В апреле 2015 г. Следственный комитет возбудил против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Позже постановление о возбуждении дела признал незаконным генпрокурор Юрий Чайка.
Летом 2015 г. Пономарев подал спецдекларацию. В ней он перечислил принадлежащее ему имущество на 66,5 млрд руб. Среди источников его приобретения бизнесмен также указал мировое соглашение с ИКЕА. Амнистировать свои капиталы Пономарев решил через 12 дней после начала действия закона «О добровольном декларировании» (вступил в силу 13 июля 2015 г.). В июне 2017 г. против Пономарева возбудили дело сразу по нескольким статьям, в том числе о неуплате налогов с выплаты от IKEA. В этот раз его подозревали в уходе от налогов (ст. 199 УК), ущерб государству был оценен в 4,7 млрд руб. Защита Пономарева требовала прекратить дело, указывая на незаконность преследования за сделки, указанные в спецдекларации. СКР отказался, заявив, что Пономарев в период подачи декларации был фигурантом уголовного расследования, несмотря на то, что ранее Чайка признал возбуждение дела незаконным.
В 2017 г. управление ФНС по Москве подало к Пономареву иск на 31,6 млрд руб. С июня 2017 г. по февраль 2019 г. столичные суды арестовали имущество бизнесмена на общую сумму 36,3 млрд руб.