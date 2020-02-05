Суд продлил арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Александров обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Топ-менеджера задержали в ночь на 2 октября, а перед этим, вечером 1 октября, в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Александров свою вину не признает. Следователи считают, что он заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.