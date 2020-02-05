Суд продлил арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы до 29 февраля продлил арест заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
На тот же срок арест продлен другим обвиняемым по делу Александрова: председателю адвокатской коллегии «Консорс» Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой. Отпустить обвиняемых под залог или изменить меру пресечения на домашний арест просил «Аэрофлот», который признан по делу потерпевшим.
Александров обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Топ-менеджера задержали в ночь на 2 октября, а перед этим, вечером 1 октября, в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Александров свою вину не признает. Следователи считают, что он заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.
В 2015–2016 гг. «Аэрофлот» заключил несколько договоров с подмосковной коллегией адвокатов, где работали только Кибец и Сливко. Авиакомпания платила им по 350 евро в час, утверждает следствие. При этом всю работу выполняли юристы «Аэрофлота».
Александров работает в «Аэрофлоте» с 2013 г. Последние несколько лет он занимает должность замгендиректора по имущественным и правовым вопросам, говорится на сайте авиакомпании. До этого топ-менеджер работал в прокуратуре и Следственном комитете. Александров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен благодарностью министра транспорта России.