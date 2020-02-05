Акции Tesla установили рекорд падения в цене
Акции автомобильной компании Tesla подешевели после шестидневного роста, сообщает Bloomberg. В 13.21 мск котировки Tesla на бирже NASDAQ опустились до $704,11 за акцию – на 21% по сравнению с прошлым днем. Рекордное падение за сутки нивелировало рост цены за последние два дня, обращает внимание Bloomberg.
Падение цены произошло на фоне опасений по поводу распространения коронавируса в Китае. Аналитики Cannaccord Genuity, которых цитирует издание, порекомендовали не совершать операций с акциями: стратеги отмечают, что эпидемиологическая ситуация угрожает штатной работе завода Tesla в Шанхае.
Ценные бумаги Tesla начали дорожать после публикации благополучных финансовых показателей за III квартал 2019 г., рост подкрепился данными за IV квартал и за 2019 г. в целом. Компания объявила, что запустила автомобиль Model Y в производство и готовится отгрузить его покупателям к концу I квартала 2020 г. 4 февраля рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд, сделав компанию вторым по стоимости производителем автомобилей.