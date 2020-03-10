Фондовые индексы на торгах в Азии показали стабилизацию после обвала

В пятницу, 6 марта, Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате цена нефти Brent с возобновлением торгов рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за баррель, цена американского сорта WTI – до $27,34. Это самое значительное дневное падение с 1991 г., когда войска антииракской коалиции освобождали Кувейт во время первой войны в Персидском заливе.