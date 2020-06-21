Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о быстром восстановлении в столице индустрии общественного питания после отмены ограничений на работу кафе и ресторанов, передает ТАСС.
«Ресторанный бизнес по объему за последние дни где-то уже достиг 65% от того, что было до пандемии», ‒ рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, происходящее превышает «все ожидания рестораторов». Собянин считает, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится.
В Москве заведения общественного питания приостановили работу 28 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Некоторые заведения предлагали обслуживание навынос, а также доставку заказа на дом. Власти Москвы 16 июня разрешили кафе и ресторанам открыть летние веранды. С 23 июня будут сняты все ограничения на работу стационарных заведений общепита. При этом в залах столы должны быть расставлены с учетом соблюдения социальной дистанции.