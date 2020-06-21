Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

«Ресторанный бизнес по объему за последние дни где-то уже достиг 65% от того, что было до пандемии», ‒ рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, происходящее превышает «все ожидания рестораторов». Собянин считает, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится.