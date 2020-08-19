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Сбербанк и Mail.ru Group вложили в СП дополнительно 12 млрд рублей

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Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, специализирующееся на доставке еды и перевозке пассажиров, получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд руб., говорится в пресс-релизе. Компании сохранят равные доли в СП (по 45,005%).

Инвестиции планируется направить на расширение бизнеса, чтобы включить в него направления, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г. Среди этих направлений, в частности, фигурируют картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.

При этом отмечается, что сервисы такси «Ситимобил» и сервис доставки из ресторанов Delivery Club по-прежнему достаточно профинансированы и не нуждаются в привлечении средств.

СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта, в него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. В мае этого года СП получило 75,6% «Самоката».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных