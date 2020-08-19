Сбербанк и Mail.ru Group вложили в СП дополнительно 12 млрд рублей
Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, специализирующееся на доставке еды и перевозке пассажиров, получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд руб., говорится в пресс-релизе. Компании сохранят равные доли в СП (по 45,005%).
Инвестиции планируется направить на расширение бизнеса, чтобы включить в него направления, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г. Среди этих направлений, в частности, фигурируют картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.
При этом отмечается, что сервисы такси «Ситимобил» и сервис доставки из ресторанов Delivery Club по-прежнему достаточно профинансированы и не нуждаются в привлечении средств.
СП Сбербанка и Mail.ru Group создано в конце 2019 г. Оно работает в сфере цифровых технологий на рынке продуктов питания и транспорта, в него входят сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Сбермаркете» и пр. В мае этого года СП получило 75,6% «Самоката».