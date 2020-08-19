Сбербанк и Mail.ru Group вложили в СП дополнительно 12 млрд рублей

Инвестиции планируется направить на расширение бизнеса, чтобы включить в него направления, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г. Среди этих направлений, в частности, фигурируют картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.