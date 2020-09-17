Новак оценил перспективы завершения строительства «Северного потока ‒ 2»
Газопровод «Северный поток ‒ 2» востребован участниками рынка и будет достроен до конца, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», ‒ цитирует Новака ТАСС. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, он позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. После того как газопровод будет введен в эксплуатацию, «можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу», отметил министр.
В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство трубопровода «Северный поток ‒ 2» должно быть завершено и что этот проект нецелесообразно связывать с делом основателя ФБК Алексея Навального. Однако в начале сентября Меркель сообщила, что не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока ‒ 2» в ответ на предполагаемое отравление Навального. Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2».
«Северный поток – 2» – газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.