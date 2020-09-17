Новак оценил перспективы завершения строительства «Северного потока ‒ 2»

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство трубопровода «Северный поток ‒ 2» должно быть завершено и что этот проект нецелесообразно связывать с делом основателя ФБК Алексея Навального. Однако в начале сентября Меркель сообщила, что не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока ‒ 2» в ответ на предполагаемое отравление Навального. Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2».