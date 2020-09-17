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Новак оценил перспективы завершения строительства «Северного потока ‒ 2»

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Газопровод «Северный поток ‒ 2» востребован участниками рынка и будет достроен до конца, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», ‒ цитирует Новака ТАСС. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, он позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. После того как газопровод будет введен в эксплуатацию, «можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу», отметил министр.

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство трубопровода «Северный поток ‒ 2» должно быть завершено и что этот проект нецелесообразно связывать с делом основателя ФБК Алексея Навального. Однако в начале сентября Меркель сообщила, что не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока ‒ 2» в ответ на предполагаемое отравление Навального. Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2». 

15 сентября глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что прекращение строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» в качестве реакции ЕС на инцидент с Навальным не входит в компетенцию союза. Против остановки строительства газопровода выступила Австрия.

«Северный поток – 2» – газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных