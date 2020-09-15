В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального
Санкции в отношении России почти так же сильно вредят Европе и фактически являются «огнем по своим», что не соответствует интересам Германии, заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью «РИА Новостям». Он добавил, что в течение шести лет Россия понесла от санкций 56% торговых потерь, а остальной ущерб, оцениваемый примерно в $42 млрд только с марта 2014 г. по конец 2015 г., почти полностью пришелся на Европейский союз (ЕС).
«Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны», – подчеркнул Эрнст.
Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок». Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что местные власти рассматривают все варианты реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток – 2».
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Впоследствии он впал в кому. Российские врачи в ходе обследования поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ, а также заявили, что не обнаружили в его анализах следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты позже объявили, что его отравили «Новичком». 7 сентября состояние основателя ФБК улучшилось. Сегодня он опубликовал первое фото после госпитализации.