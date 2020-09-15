В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Санкции в отношении России почти так же сильно вредят Европе и фактически являются «огнем по своим», что не соответствует интересам Германии, заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью «РИА Новостям». Он добавил, что в течение шести лет Россия понесла от санкций 56% торговых потерь, а остальной ущерб, оцениваемый примерно в $42 млрд только с марта 2014 г. по конец 2015 г., почти полностью пришелся на Европейский союз (ЕС).