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В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ведомости

Санкции в отношении России почти так же сильно вредят Европе и фактически являются «огнем по своим», что не соответствует интересам Германии, заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью «РИА Новостям». Он добавил, что в течение шести лет Россия понесла от санкций 56% торговых потерь, а остальной ущерб, оцениваемый примерно в $42 млрд только с марта 2014 г. по конец 2015 г., почти полностью пришелся на Европейский союз (ЕС).

«Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны», – подчеркнул Эрнст.

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок». Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что местные власти рассматривают все варианты реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Впоследствии он впал в кому. Российские врачи в ходе обследования поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ, а также заявили, что не обнаружили в его анализах следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты позже объявили, что его отравили «Новичком». 7 сентября состояние основателя ФБК улучшилось. Сегодня он опубликовал первое фото после госпитализации.

Ранее по теме: Представитель Навального подтвердила планы его возвращения в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных